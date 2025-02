Vuoi perdere peso ma non sai come fare? La regola dei 30-30-30 è la soluzione

Se vuoi perdere peso con la regola dei 30.30-30 allora sei sulla strada giusta: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Molto speso i nostri lettori sempre curiosi circa le diete del momento e la perdita di peso corretta e che può renderci migliori, sono sicuramente curiosi di conoscere le novità circa l’alimentazione sana. In questo articolo, infatti, andremo ad approfondire la regola dei 30-30-30 che ti permette di perdere peso velocemente senza poi riacquistarlo. Se sei pronto a volerne sapere di più, allora continua la tua lettura al paragrafo successivo.

Questo nuovo approccio permette di bruciare velocemente i grassi ma in maniera sana ed equilibrata. Spesso, abbiamo sentito parlare di dieta che promettono di farci perdere peso ma non riuscendoci totalmente o comunque facendolo riacquistare dopo pochissimo.

Ed è per questo che bisogna comunque dirvi che il segreto è sempre quello di seguire anche un’ottima attività fisica, nutrirvi con il giusto apporto calorico e bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno come consigliato dai nutrizionisti. Siamo sicuramente pronti a fornirti nuove tecniche di approccio verso una nuova alimentazione corretta ma che comunque segue queste basi.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad approfondire la regola dei 30.30.30, ossia si parla di consumare 30 grammi di proteine entro i primi 30 minuti dal risveglio, seguiti da almeno 30 minuti di camminata. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona e cosa dice l’esperto a riguardo.

Dimagrire velocemente con la nuova regola: ecco di che si tratta

Nel corso della nostra vita di diete ne abbiamo provate fin troppe ma mai nessuna è stata efficace davvero. Per questo abbiamo deciso di parlarvi di questa nuova regola di cui ci ha parlato l’esperto Gary Brecka attraverso i social, spiegandone la sua efficacia e come potrebbe cambiarci la vita in meglio.

L’idea di base di questo esperto americano è proprio quella di stimolare il metabolismo alle prime ore del mattino cominciando con una colazione ricca di proteine e zuccheri semplici. Quindi da evitare brioche e dolci che fa si che aumenta l’insulina ostacolando il processo di bruciatura dei grassi. Le proteine hanno un ruolo chiave in questo processo, quindi contribuiscono al senso di sazietà.

Cosa bisogna fare?

La regola dei 30-30-30 prevede 30 grammi di proteine seguiti da 30 minuti di camminata a bassa intensità o anche andando in bicicletta.

