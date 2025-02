Achille Lauro, altro che guerra e nemici: tutta la verità sul rapporto con Tony Effe

Achille Lauro si lascia andare e confessa in diretta televisiva in che rapporto oggi è con Tony Effe: ecco le curiosità

Uno dei cantanti che ha fatto brillare l’Ariston durante la sua esibizione e, allo stesso tempo, gli spettatori hanno fischiato per il suo 7 posto durante il Festival di Sanremo è proprio lui, il grandissimo Achille Lauro. Nel corso della sua carriera, oltre il suo talento artistico, la sua musica, a fare da sfondo sono anche i suoi numerosi look dai più stravaganti a quelli più semplici che hanno cambiato davvero tanto il modo di vederlo da parte del pubblico.

Il successo, pian piano è arrivato come un boomerang nella vita di Lauro che ha cominciato proprio da Sanremo con il brano Roll Royce, che ha permesso al pubblico di poter esplorare nelal vita di questo artista cosi pieno di talento, nuovo e con i suoi look stravaganti che, in seguito, sono divenuti dei veri e propri quadri durante il Festival di Sanremo successivo condotto da Amadeus e Fiorello.

Il suo passato non è stato facile ma Achille ha voluto dire no a quella vita puntando tutto sull’unico talento che da sempre lo ha accompagnato nella sua vita, la musica. Durante un’intervista a Dipiù tv di qualche tempo fa, il cantante dichiarò: “Entrai in contatto con famiglie criminali. Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco”.

Oggi, dopo la fine del Festival di Sanremo dove ha trionfato con la sua musica, grazie a Nicolò Devitis de Le Iene, si sono chiariti alcuni punti cruciali che nessuno si aspettava: andiamo a vederli insieme.

Achille Lauro, tutta la verità sul suo rapporto con Tony Effe

Nel corso del Festival, Nicolò Devitis, giornalista de Le Iene, ha avuto il piacere di passare una settimana con Llauro e condividere le emozioni, le esibizioni e tutto ciò che ne concerne con il cantante del momento. Si è avuto anche modo di chiarire proprio sul rapporto con Tony Effe, che durante una ripresa arriva per chiacchierare proprio con il cantante.

Nel dettaglio, Lauro ha ammesso: “Che rapporto abbiamo io e lui? Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici. All’inizio dico la verità, tra noi c’erano un po’ di attriti, ma eravamo un po’… ragazzini. Poi già dalle prime scaramucce era quello che mi stava sul ca**o ma che comunque stimavo”.

Cosa ha detto Tony Effe?

Lo stesso Tony Effe ha detto la sua circa questo rapporto odi et amo e ha svelato che ha visto il primo concerto di Lauro.

Nel dettaglio ha confessato: “Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo, quello di Achille. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa cosa”.