Cristiano Malgioglio da Sanremo al rifiuto categorico: “Mi lasciano sempre…”

Malgioglio confessione in diretta- credit ansa- pianoinclinato.it

Cristiano Malgioglio dopo Sanremo ha lasciato tutti di stucco con alcune confessioni personali che hanno cambiato la vita a molti

Uno dei parolieri che hanno contribuito a cambiare il mondo dello spettacolo con la sua simpatia, ironia ma estremo talento e professionalità è proprio lui, il grandissimo Cristiano Malgioglio. Siamo abituati a vederlo nelle solite vesti ironiche da opinionista, giudice, co-conduttore e personaggio televisivo, ma dietro c’è un grande uomo, artista e chi più ne ha più ne metta. Ultimamente, ha fatto una confessione in diretta tv che ha lasciato un po’ tutti senza parole: andiamo a vedere cosa ha detto.

Reduce della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, accanto a Carlo Conti, Cristiano Malgioglio ha brillato di simpatia e di ironia come il suo solito e il pubblico ha particolarmente apprezzato la sfida glamour con la bellissima Bianca Balti. Dietro un uomo così c’e tantissimo talento;

Possiamo ricordare che Cristinao Malgioglio ha collaborato nella sua importante carriera con moltissimi artisti e, in particolare, con Mina scrivendo il brano L’Importante è finire e Ancora, Ancora, Ancora. Inoltre, sono tant gli artisti cui ha dato sostegno musicale con la sua arte tra cui Giuni Russo, nel 1979 la stessa firmerà anche la musica di Io A, per lo stesso Malgioglio, incluso in Sbucciami.

Cristiano, oltre la carriera proprio in un noto programma tv si è lasciato andare ad una confessione inedita: ecco cosa ha detto.

Cristiano Malgioglio e la confessione che spiazza tutti in diretta

Ospite qualche settimana fa del programma Da noi a ruota libera, condotto dalla bellissima Francesca Fialdini, Cristiano Malgioglio ha voluto ripercorrere insieme alla conduttrice i momenti salienti della sua carriera, facendo anche una confessione personale che ha lasciato un po’ tutti senza parole: questa riguarda proprio la vita sentimentale.

L’uomo ha confessato: “Sono sempre innamorato e ho sempre le farfalle nello stomaco. Mi lasciano sempre! Non so cosa faccio di male, ogni volta”.

L’incontro con Mina

Sempre nella trasmissione, Cristiano ha voluto ricordare il primo incontro con Mina che lo spiazzò completamente e spiazzò anche sua mamma che non credeva potesse essere davvero lei al telefono.

Il paroliere ha raccontato: “Quando incise la mia prima canzone mi aveva chiamato a telefono. Pensavo non fosse lei, anche perché inizialmente mi aveva detto che le canzoni che le avevo proposto non erano adatte a lei”.