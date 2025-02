Barbara De Rossi dal successo al clamoroso malore: ecco cosa è successo all’attrice

Barbara De Rossi e il clamoroso malore poco prima di andare in tv: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che con il suo talento, la sua bellezza e la sua grandissima professionalità, ha lasciato il segno e ha fatto parlare di sé è proprio lei, la splendida Barbara De Rossi. Oltre essere parte integrante del mondo televisivo, la donna è stata anche una ex giocatrice diventata nel corso degli anni una delle voci più apprezzate dagli appassionati. Oggi, purtroppo, ha avuto un malore che le ha fatto davvero molta paura: andiamo a vedere cosa è successo nel corso del nostro articolo.

Originaria di Milano, classe 1961, sin da giovanissima si è avvicinata al mondo dell sport e dell’arte cominciando a praticare il tennis, la sua più grande passione. Pian piano comincia a conquistare dei premi tra cui il WTA la sua miglior posizione rimane la numero 60. Oltre la carriera da giocatrice, Barbara De Rossi ha raggiunto risultati importanti anche nel ruolo di allenatrice e ha avuto l’onore di allenare campionesse del calibro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Alberta Brianti.

Molto spesso, la donna ha fatto parlare di sé per le sue conduzioni davvero di spicco anche se no da tutti apprezzate; infatti, qualche tempo fa stata criticata per il suo stile molto sobrio al commento e proprio a Fanpage,it, la donna avrebbe risposto: “Sono fatta così, ho un approccio molto tranquillo alla partita. Analizzo e vedo. Ho giocato anche io, questo è il mio modo. Può piacere o no, ed è il mio stile nell’approcciare la partita“.

Ultimamente, la donna ha dovuto affrontare un malore che ha preoccupato parecchio i suoi fan: ecco cosa è successo.

Barbara De Rossi e il malore che ha fatto preoccupare tutti

La conduttrice Barbara De Rossi, intervistata a Storie di un bivio, in collegamento con Monica Setta ha raccontato di aver avuto paura di morire dopo il malore che l’ha colpita poco prima di andare in tv. La stessa avrebbe spiegato: “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”.

Ha poi aggiunto che si trattava di labirintite fulminante: “Ho temuto davvero di morire on sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, la Tac, la risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante”.

Conclusioni

La donna ora sta meglio ma è tornata in Toscana e ha rivelato: “Non mi era mai successo ed è stato terribile ora sono tornata a casa in Toscana e la brutta avventura è solo un ricordo”.

Auguriamo sicuramente pronta guarigione per la conduttrice e attrice Barbara De Rossi.