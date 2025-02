Caterina Balivo, ecco come è cambiata nel tempo: ha detto si o no ai ritocchini? Ecco la verità

Caterina Balivo ecco la verità sui ritocchini estetici: nessuno potrebbe mai pensarci, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici televisive che lascia tutti senza parole per la sua intraprendenza, professionalità e talento è proprio lei, Caterina Balivo. Da qualche anno a questa parte, è diventata la padrona di casa de La volta buona, programma in sostituzione di Oggi è un altro giorno che va in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. In molti sono curiosi di sapere se la conduttrice ha ceduto ai ritocchini estetici: ecco la verità.

La bellissima Caterina Balivo si è avvicinata al mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua bellezza, aggiudicandosi il terzo posto del famoso concorso Miss Italia. Di lì a poco, Fabrizio Frizzi la volle come valletta del suo programma Scommettiamo che..?, per poi dar via alla sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo e della tv.

Sono tantissimi i programmi a cui ha partecipato sia da conduttrice che da inviata; tra questi vi cono I Raccomandati, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte, Courmayeur on Ice e fa il suo ingresso nel cast di Unomattina, dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica.

Con il tempo, oltre essere una brava conduttrice ha scritto anche un romanzo davvero interessante dal titolo Gli uomini sono come le lavatrici, cui ha commentato così: “L’amore finisce, gli uomini si cambiano, ma le lavatrici buone no. Le lavatrici buone sono come i diamanti: per sempre. O, se non proprio come i diamanti, sono come i fidanzati: bisogna tenersele finché durano”.

Caterina Balivo ha ceduto anche lei ai ritocchini?

La bella conduttrice Caterina Balivo ha compiuto da poco 45 anni e ha festeggiato con tutti coloro che le vogliono bene, ma soprattutto con i suoi fan all’interno del suo programma La volta Buona. In molti si chiedono come è cambiata nel tempo la conduttrici ee se anche lei, come tante sue colleghe ha ceduto ai ritocchini estetici.

La conduttrice tv ha sempre negato di essersi sottoposta ai ritocchini estetici, anche se il tg satirico Striscia la notizia nella sua rubrica Fatti e Rifatti non la pensa proprio così: infatti sottolinea come il naso sia cambiato con forse una rinoplastica, il seno anche ma la conduttrice li ha subito messi a posto: “Sei un cretino se pensi questo”, e anche alla blefaroplastica.

La verità

Dopo un lungo gossip sui suoi ritocchini estetici, la conduttrice ha rotto il silenzio e ha detto la sua.

Ha confessato: “Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere? Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossesionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta“.