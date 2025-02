Cristiano Malgioglio e il duro attacco contro un collega: “…geloso”

Cristiano Malgioglio attacco duro ad un famosissimo collega: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Uno dei parolieri e cantautori che ha cambiato il mondo della musica italiana e ha lasciato un brio della sua personalità brillante, ironica e caratteristica come pochi è proprio lui, Cristiano Malgioglio. Lo abbiam apprezzato tantissimo nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti, Nino Frassica e la splendida Bianca Balti.

Il paroliere, ricordiamo, è stato uno degli autori di alcuni testi che hanno dato vita alla musica italiana nel mondo tra cui due di Mina tra i più belli in assoluto: stiamo facendo riferimento a L’importante è finire e Ancora, Ancora Ancora. Ma non solo: Cristiano ha collaborato con altri artisti di spicco come Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Giuni Russo e moltissimi altri ancora.

Il suo essere brillante nel ruolo di opinionista lo abbiamo visto sia in Rai che in Mediaset con la partecipazione al famoso reality Grande Fratello cui si è fatto amare dal pubblico per essere così umile e semplice come pochi. Pian piano ha conquistato altri programmi di cui oggi ne fa parte nel ruolo di opinionista come Tale e quale show, e in passato L’Isola dei famosi.

Ultimamente, però, Cristiano sarebbe intervenuto dopo il duro attacco di un collega nei confronti della cantante Giorgia: andiamo a vedere cosa è successo.

Cristiano Malgioglio e il duro attacco al collega: ecco di chi si tratta

Malgioglio, come abbiamo già detto, è un grandissimo professionista della musica e dello spettacolo oltre essere una persona abbastanza schietta e diretta che non ha mai peli sulla lingua. Qualche giorno fa, il collega Mogol, famosissimo autore avrebbe consigliato a Giorgia, la famosissima cantante che ha fatto brillare l’Ariston con il brano la cura per me, un corso di canto da lui.

Dopo questa dichiarazione, Malgioglio ha detto la sua difendendo a spada tratta la cantante proprio in una intervista ad Ansa e affermando: “Stamattina per puro caso ho letto la dichiarazione di Mogol su Giorgia e sono rimasto sconvolto. Giorgia non ha una voce, ha uno strumento musicale che tutto il mondo ci invidia. Nessuno è capace dei suoi virtuosismi e mi dispiace che non possa partecipare all’Eurovision per mostrare a tutta Europa il suo talento”.

La risposta di Cristiano Malgioglio

Inoltre, ha poi continuato Cristiano Malgioglio: “Un corso nella sua scuola? Ma è una cosa orribile, umiliante”.

Inoltre il paroliere ha consigliato il contrario: “Dovrebbe chiedere Mogol consiglio a Giorgia su come insegnare a cantare. E comunque dalla sua scuola non è mai uscito un talento che abbia fatto storia. Giorgia è la migliore in assoluto oggi”.