Brillantante, non comprarlo più: preparalo in casa con questi ingredienti | Risparmi 50 euro

Se prepari questa brillantante a casa, puoi risparmiare fino a 50 euro: ecco cosa devi fare, i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire dei metodi alternativi per risparmiare e tenere la casa sempre più pulita, ordinati ma soprattutto che emana un buon odore. Abbiamo spesso sentito parlare di brillantanti, ma sono davvero efficaci come crediamo? Andiamo a vedere cosa dice l’esperto a riguardo.

Nel corso della nostra vita, abbiamo spesso dato voce a innumerevoli prodotti che puntano sulla pulizia ma anche sulla velocità. Nella società moderna, infatti, non si ha mai il tempo di fare nulla che si corre troppo, si hanno troppi impegni e il tempo necessario per le pulizie è davvero limitato.

Proprio per questo, grazie all’avvento di internet si ricercano sempre delle soluzioni che possono essere consone al risparmio, visto i rincari di prezzo abbiamo deciso di fornirti una soluzione che possa essere più efficace e che possa giovare su tutto il sistema.

Se sei curioso di come risparmiare, allora sei nel posto giusto: continua la tua lettura al paragrafo successivo e potrai imparare a risparmiare oltre 100 euro.

Come creare un brillantante perfetto: ecco il trucco fai da te

Nel corso della nostra vita, abbiamo cercato un modo utile per farvi risparmiare tempo e denaro dandovi una soluzione che potrebbe cambiarvi la vita. Tra gli alleati vi è sicuramente l’acido citrico che puoi procurartelo sia in farmacia che in erboristeria e che ti permette di creare un detersivo fai da te in pochi semplici passi. L’acido citrico, inoltre, è davvero una risorsa multiuso, ma anche un anticalcare er la pulizia della casa.

Se vuoi preparrlo a casa, allora ti servono alcuni ingredienti fondamentali: 1 contenitore graduato da 1 litro

1 bacchetta di vetro o di legno

1 bilancia elettronica

1 paio di guanti

1 imbuto

150 gr di acido citrico

Acqua

Procedimento

Per il procedimento, basta pesare 150 grammi di acido citrico, per poi versare in un contenitore l’acqua fino a raggiungere la tacca del litro. Successivamente, mescolate con una bacchetta e con l’aiuto di un imbuto trasferite la soluzione.

Con questa soluzione, otterrete 1 litro di soluzione all’acido citrico al 15%. Se volete utilizzare l’acido citrico per la lavastoviglie, basta riempire con una parte del liquido ottenuto l’apposita vaschetta.