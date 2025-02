Stefano De Martino, sai quanto guadagna il noto conduttore? Cifre spropositate

Stefano De Martino, ecco quanto guadagna il noto conduttore di Affari tuoi: cifre davvero assurde, i dettagli le curiosità

Uno dei conduttori televisivi che con la sua simpatia e con il suo spirito davvero brillante si è sempre contraddistinto dagli altri conduttori tv è proprio lui, Stefano De Martino. Negli anni, lo abbiamo visto trionfare ad Amici come ballerino professionista per poi ottenere tantissimi premi e riconoscimenti.

Sin da giovanissimo, Stefano De Martino è riuscito a portare avanti il sogno che aveva nel cassetto, quello di diventar ballerino professionista. Tutto cambia quando l’uomo viene scelto nel talent Amici nel 2009, e si aggiudica anche la vittoria della categoria per poi girare il mondo con la compagnia Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii.

Il giovane, successivamente ritorna ad Amici in qualità di ballerino professionista e insieme a Marcello Sacchetta comincia a condurre il daytime di Amici, sino a portarlo ad approfondire il mondo della conduzione. Infatti, lo abbiamo visto in diversi show tv come Stasera tutto è possibile, Bar Stella, Affari tuoi e nel tempo avremo sicuramente molte soddisfazioni.

In molti sono sempre curiosi di sapere il guadagno di Stefano De Martino: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Stefano De Martino, ecco quanto guadagna: i dettagli e le curiosità

Per tutti i curiosi della vita privata di Stefano De Martino e, dei suoi guadagni, stabilire quanto viene retribuito il progetto è assai difficile poiché non sappiamo con esattezza il guadagno del conduttore. Quello che possiamo dire è che sicuramente viene pagato in base al contratto stipulato con la sua agenzia.

I guadagni di Stefao, oltre derivare dalle trasmissioni tv derivano anche dalle pubblicità; è stato scelto insieme a Belén come volto di spot di Jewels nel 2012, di WeChat nel 2013 e Vanitas nel 2015; fino essere testimonial di Intimissimi nel 2018. Secondo alcuni siti, i guadagni di Stefao si aggirerebbero intorno al milione di euro.

Come mai Stefano ha lasciato il mondo del ballo

Un’altra curiosità è proprio quella di voler sapere come mai Stefano De Martino abbia deciso di abbandonare il mondo della danza per seguire quello della conduzione.

Nel dettaglio, ha confessato: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. […] Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da un’estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco“.