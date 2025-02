Eleonora Daniele, discussione in diretta tv: nessuno poteva immaginare quello che è accaduto

Eleonora Daniele e il panico per quello che è avvenuto in diretta televisiva: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha contribuito a migliorare e modificare il mondo dello spettacolo con la sua grandissima professionalità è proprio lei, la splendida Eleonora Daniele. Nel corso della sua vita ha dimostrato professionalità, talento e dedizione per il mondo dello spettacolo e giornalistico, tanto che le è stata affidata Storie Italiane, programma mattutino che ottiene un buonissimo indice di ascolti.

Sin dalla giovinezza, Eleonora Daniele si è avvicinata al mondo dello spettacolo nel ruolo di figurante del programma La sai l’ultima, per poi proseguire con la partecipazione al Grande Fratello, dove nel corso della decima puntata viene eliminata con il 44% dei voti.

Nonostante tutto, prosegue con la sua passione giornalistica e nel 2016 diventa giornalista professionista e le viene affidato anche il programma Storie Italiane, una garanzia per gli ascolti e per le persone che lo seguono costantemente sempre interessati alla cronaca nera, attualità e cronaca rosa.

Ultimamente, però, qualcosa è andato storto e a giornalista ha dovuto correre ai ripari: ecco cosa è successo.

Eleonora Daniele, ecco cosa è successo in diretta tv

Durante la puntata finale di Storie Italiane, dove solitamente viene divisa in due blocchi, quello per cui ha scatenato ampie polemiche è stata proprio la finale di Sanremo e la mancata vittoria di Giorgia con l’annesso commento di Mogol che ha consigliato alla cantante un suo corso di canto visto il suo modo di cantare a detta sua vecchio di 30 anni fa.

Inutile dirvi che tutti hanno dato contro Mogol, improvvisamente però è stata sorpresa la conduttrice a mangiare una caramella ma come mai? Ad un certo ha chiesto scusa e ha spiegato ai telespettatori cosa stesse succedendo: ” Non voglio essere maleducata, ma sto mangiando una caramella per schiarirmi la voce…Non riuscivo più a parlare…”

Nuove dichiarazioni di Mogol

Poco dopo, la donna ha voluto legegre le nuove dichiarazioni di Mogol che hanno lasciato tutti senza parole:

Si legge: “Dice di non essere stato capito da gente che non ha facoltà di capire subito…E io si vede che sono tra quelle persone che non ha facoltà di capire subito, però me ne vanto…Io non credo che Giorgia abbia bisogno di essere aiutata da nessuno…”