Magalli affonda il famosissimo conduttore: nessuno se lo aspettava una reazione simile

Uno dei conduttori televisivi che ha lasciato tutti senza parole soprattutto per il suo passato da conduttore e giornalista oltre che autore è proprio lui, Giancarlo Magalli. Nel corso della sua carriera, ha avuto il piacere di condurre diversi programmi televisivi di successo fra cui I Fatti Vostri. Andiamo a vedere cosa ha detto ultimamente su un famosissimo conduttore: i dettagli.

Giovanissimo, comincia come animatore turistico nei villaggi in Puglia dove conosce anche Rosario Fiorello; infatti a distanza di anni rivelò: “iorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”. Nel tempo, ha avuto il piacere di collaborare come autore a diversi testi di cabaret con Pippo Franco, lasciando tutti senza parole.

La passione per lo spettacolo cominciò proprio quando suo padre, che lavorarva sui set lo portava per ammirare il mondo dello spettacolo. In una intervista rivelò: “Un giorno mi dicono: Giancà, la vedi? Quella è la Lollobrigida, avvicinati e tirati giù i pantaloni, mostrale il pisello“, e lui lo ha fatto: “Ovvio! Ricordo ancora le risate. Il dispiacere è arrivato molti anni dopo, quando l’ho intervistata e tutto orgoglioso le ho ricordato l’episodio, certo di averla stupita. Macché, il vuoto”.

Ultimamente ha detto la sua proprio su un noto e famoso conduttore che ha lasciato il segno durante il Festival di Sanremo: ecco di chi parliamo.

Nonostante la carriera stratosferica e una pausa, Giancarlo Magalli ha seguito perfettamente lo spettacolo di Sanremo e ha detto la sua anche sul conduttor Alessandro Cattelan, affermando di non apprezzare moltissimo il suo operato, tanto da ammettere che gli fanno presentare tutto. Nel dettaglio, ha anche aggiunto: “Gli fanno presentare tutto, ma il suo pubblico è rimasto su un’altra rete”.

Ha poi aggiunto: “È un esempio di accanimento terapeutico perché si accaniscono nel lanciarlo”. Quest’ultimo avrebbe condotto il Dopo Festival e la puntata finale del Festival ma sebbene le critiche siano state positive, non c’è un momento memorabile nella storia del Festival a detta di Magalli.

Secondo molti, Magalli ha ragione che il pubblico è rimasto da un’altra parte per Giancarlo Magalli con la sua Gialappa’s Band.

Insomma, però i dati parlano chiaro: dopo la vittoria di Sanremo 2025, l’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha fatto 452.000 spettatori con uno share del 10.15%.