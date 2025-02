Bonus 2025: se fai parte di questa categoria ti spettano subito 500 euro | Non farti imbrogliare

Per il 2025 questo Bonus è davvero incredibile e riguarda questa specifica categoria: ecco i dettagli e le curiosità

Una delle novità attesissime per gli utenti che ci seguono e che sono sempre più interessati ai Bonus e alle leggi che li regolamentano sono proprio quelli che prevedono dei soldi in più sul tuo conto corrente se, chiaramente, rispetti i requisiti richiesti. Noi siamo qui con il nostro articolo per fornirti tutti i dettagli e le curiosità necessarie affinché sia chiaro di che si tratta e quali sono le modalità per usufruirne.

La società di oggi, soprattutto per la tecnologia che avanza è sempre al corrente di tutti i progressi circa alcuni determinati ambienti o temi a cui fa capo anche l’attenzione del Governo Meloni.

Inoltre, è bene aggiungere che grazie alla crisi economica che da due anni a questa parte ha colpito Russia e Ucraina, anche altri Paesi hanno dovuto arrendersi al rincaro dei prezzi, tra cui l’Italia che ha visto aumentare sia i beni primari che quelli secondari.

Nel corso di questo articolo, invece, siamo pronti anche a fornirvi la verità su un Bonus specifico che riguarda queste categorie di persone: andiamo a vedere di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Bonus 500 euro: ecco di cosa si tratta, ulteriori dettagli

Entro fine marzo visto l’attenzione del Governo circa altri temi riguardanti l’economia e i Bonus, sono previsti ulteriori dettagli per le famiglie in difficoltà per via della scuola: nasce così il Bonus extra scuola”, misura finanziata attraverso il Fondo Dote Famiglia. Questo, inoltre, no è altro che un programma di supporto economico, creato per aiutare i nuclei familiari a coprire alcune spese necessarie e che può erogare contributi diretti alle famiglie, in particolare quelle con un ISEE basso.

Per capire se puoi usufruire di questo Bonus ti basta leggere questi requisiti: non devi avere l‘ISEE inferiore a 15.000 euro. Il contributo sarà assegnato ad ogni under 14 che partecipa ad attività extrascolastiche, e devono riguardare servizi offerti da enti pubblici, privati o del Terzo Settore. Al fine di evitare ogni abuso, è bene specificare la prova dell’avvenuto pagamento per le attività frequentate dai minori, ricevute o fatture rilasciate dagli enti organizzatori, certificazioni che attestino l’idoneità dell’organizzazione a ricevere i fondi.

Conclusioni

Bisogna chiarire che le spese detraibili sono tasse d’iscrizione e frequenza e contributi obbligatori decisi dalla scuola, gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurriculari organizzate dalla scuola, trasporto scolastico e abbonamenti.

Infine, Le spese per l’acquisto di materiale scolastico come libri non sono detraibili come specificato nella circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate del 2016.