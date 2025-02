Marcella Bella, la confessione che spiazza tutti: altro che musica, è questo il suo stile di vita

Marcella Bella spiazza tutti con una confessione che ha del suo fascino: ecco qual è il suo motto di vita, i dettagli e le curiosità

Una delle donne dal fascino indiscusso e dalla voglia di emergere e migliorarsi ancora nonostante abbia lasciato il segno del mondo dello spettacolo è lei, la meravigliosa Marcella Bella. Reduce dal successo sanremese, dove ha lanciato una nuova hit molto favorita dal pubblico, nonostante il suo ultimo posto, ha voluto dire la sua lasciando tutti senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Originaria di Catania, in molti hanno apprezzato la sua voce ma anche il suo straordinario talento che per anni è stato celebrato e ha brillato grazie a suo fratello Gianni Bella, presente anche all’Ariston in una delle puntate andate in onda la scorsa settimana.

I successi di Marcella Bella sono davvero infiniti ma uno in particolare ha fatto la storia della storia: parliamo di Montagne Verdi. Circa il successo portato a Sanremo, la donna rivela di non esserci rimasta male dell’ultimo posto ma di non saperlo poiché alla fine del festival era già a letto.

Nonostante tutto, la donna ha voluto fare alcune confessioni circa la sua vita privata che hanno lasciato tutti senza parole: ecco di che si tratta.

Marcella Bella e la confessione che spiazza tutti: ecco di che si tratta

Ospite a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Marcella Bella ha lasciato il segno parlando non solo della sua esperienza al Festival di Sanremo ma anche del rapporto con suo fratello presente all’Ariston al quale deve tutto, e ha spiazzato proprio con una confessione personale sugli uomini.

Circa la sua storia d’amore con Mario Merello con cui è legata da 46 anni, ella ha detto: “Io sono un bel peperino ma so che a lui piace, sennò sarebbe noioso. Lui non mi ha mai vista senza rossetto perché a me non piace stare “sciatta” in casa e quindi mi preparo sempre bene, poi, Mario mi dice sempre che mi ama perché mi stima e questo è bellissimo. Inizialmente, quando lo conobbi, non mi fidavo tanto perché lui aveva già un’ex compagna e una figlia. Non abbiamo mai vissuto crisi, però, qualche bisticcio sì, soprattutto per la mia gelosia, qualche marachella l’ha fatta anche lui ma niente di grave. Tutte le donne devono essere str*** perché sennò gli uomini se ne approfittano“.

Il rapporto con Gianni Bella

Circa il rapporto con suo fratello Gianni, Marcella ha ammesso di essere stata felice di averlo visto al Festial tra gli spettatori.

Ha aggiunto: “Gianni è venuto per la serata delle cover e mi ha fatto una sorpresa e io l’ho fatta a lui cantando un brano meraviglioso che lui scrisse per Adriano Celentano e cioè “L’emozione non ha voce”.Mio fratello è unico, anche nella malattia lui riesce a essere sorridente, simpatico, io lo ammiro tantissimo per la grande intelligenza che ha sempre avuto”.