Microonde in ufficio: fai attenzione oppure rischi grosso per la tua salute

Se hai l’abitudine di riscaldare i tuoi piatti al microonde devi fare molta attenzione: ecco cosa puoi rischiare

Molti dei nostri carissimi lettori, soprattutto in ufficio, preferiscono portare il loro cibo riscaldandolo proprio nel microonde presente in ufficio. Una scelta sana proprio per evitare di mangiare sempre fuori e prendere dei chili che, con questo metodo, possono essere perfettamente bilanciati. Bisogna, però, fare molta attenzione al problema del microonde e ai rischi che potresti correre utilizzandolo: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e a cosa vogliamo informarvi meglio.

Come vi abbiamo già etto, nonostante la società moderna va sempre di fretta e non ha il tempo di pensare troppo alle faccende di casa o all’igiene dell’appartamento in ogni angolo, quello che non sfugge mai è la scelta di mangiare bene, godersi di un pasto perfetto, sano e bilanciato con il giusto apporto calorico tra zuccheri, grassi, carboidrati e proteine, senza rinunciare a nulla.

Per poter far questo, soprattutto se si passa tutto il giorno fuori, l’unica cosa da fare è portare il cibo direttamente preparato a casa e riscaldarlo in ufficio nel microonde.

Bisogna fare molta attenzione ai rischi di questa procedura: andiamo a vedere di che si tratta e come mai nessuno ci ha mai pensato o informato.

Microonde in ufficio: fai attenzione ai rischi che corri, ecco quali sono

Nonostante il pasto possa essere riscaldato all’interno di un microonde per evitare la solita insalata, panino o affettato con il formaggio, bisogna fare attenzione all’uso di questo elettrodomestico, soprattutto se usato allo stesso tempo da altre persone. Uno studio del 2024 ha poi stabilito che solitamente i fornetti in ufficio possono contenere batteri, tra cui lo stafilococco, la salmonella e l’Escherichia coli.

Per ridurre al massimo i rischi, la stessa esperta Sarah Jeffries ha consigliato alcuni trucchetti riportati dal New York Post. In primo luogo, sarebbe meglio evitare di riscaldare il cibo dopo le 14, quando molti altri dipendenti lo hanno già usato, bisogna coprire il proprio pasto con un coperchio, o un tovagliolo adatto al dispositivo in modo da ridurre gli schizzi. Nel caso in cui il microonde non abbia il piatto girevole, è bene ruotare manualmente il contenitore di tanto in tanto.

Altri accorgimenti necessari

E, ancora, tra gli altri accorgimenti vi è quello della temperatura: il cibo dovrebbe raggiungere all’interno i 74 gradi, vale a dire la temperatura raccomanda dall’USDA per uccidere la maggior parte dei batteri nocivi.

Infine si può incoraggiare ad usare la funzione della pulizia regolare: “La maggior parte delle persone pensa che il microonde da ufficio sia innocuo ma senza una pulizia adeguata e pratiche sicure, può rapidamente trasformarsi in un rischio nascosto per la salute”.