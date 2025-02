Mara Venier, sapete qual è il compenso della Zia della Domenica? Cifre astronomiche

Mara Venier, sei curioso di conoscere il suo patrimonio da urlo? Ecco a quanto ammonta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici televisive che hanno ambiato il mondo dello spettacolo con il suo talento, al sua ironia e la loro professionalità è proprio lei, la Zia della Domenica: stiamo parlando di Mara Venier. La donna, ormai padrona di casa di Domenica In, ha cambiato il mondo dello spettacolo con un talento unico nel suo genere: andiamo a vedere qual è il suo patrimonio, i dettagli e le curiosità dei nostri lettori vanno spesso soddisfatte e questo è proprio uno.

Originaria di Venezia, giovanissima a soli diciotto anni, segue il suo primo marito a Roma per seguire la carriera da attore, cominciando anche lei a sostenere provini; in poco tempo venne scelta nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna, a cui fanno seguito altri commedie all’italiana insieme al suo ex compagno Jerry Calà.

Pian piano Mara Venier dimostra talento e caparbietà, tanto che Nanny Loy la vuole alla conduzione del Cantagiro insieme all’allora semisconosciuto Rosario Fiorello. In seguito, nel 1993, viene scelta per condurre Domenica In insieme a luca Giurato, e vista la sua professionalità, l’anno seguente i dirigenti la scelgono come solista del programma.

Oggi, Domenica In la considera una casa e dopo un allontanamento di qualche mese dalla Rai per passare in Mediaset, Mara Venier continua a fare compagnia ai telespettatori con il suo show che di anno in anno è andato sempre a migliorare con l’intrattenimento, le interviste, la musica e i momenti divertenti che dimostrano quanto la donna sia una grande professionista del settore.

Mara Venier, ecco quanto guadagna la Zia degli italani

In molti stimano particolarmente il lavoro della conduttrice televisiva più amata dagli italiani che, la scorsa settimana è stata all’Ariston presentando il suo show come succede ogni anno. Nonostante il talento che la contraddistingue dal resto, il pubblico è sempre curioso di sapere a quanto ammonta lo stipendio e il patrimonio di una donna come Mara Venier.

Secondo alcune voci non ancora confermate, Mara Venier percepirebbe da Domenica In uno stipendio davvero incredibile che si aggira intorno a 500 o 600 mila euro. A questo, ovviamente, vanno aggiunte le sponsorizzazioni, le pubblicità, le interviste e tutto quello che ne concerne.

Conclusioni

Nonostante uno stipendio così alto, Mara Venier merita il successo e un patrimonio da urlo perché è una professionista di cui non ne possiamo sicuramente fare a meno.

Il suo nome soprattutto in Italia fa la differenza.