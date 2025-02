Simone Cristicchi dalle lacrime alla terribile verità: il retroscena fa infuriare tutti

Simone Cristicchi nella bufera dopo la partecipazione a Domenica In: ecco cosa è success al cantante, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantanti che in questo Festival di Sanremo 2025 è stato il favorito della Stampa e del pubblico per via del suo testo davvero profondo e pieno di emozioni, tanto da far commuovere l’Ariston è proprio lui, Simone Cristicchi. Abbiamo imparato a conoscerlo qualche anno fa con il brano Voglio cantre come Biagio Antonacci, ma quest’anno ha deciso di toccare attraverso la sua musica il tema della malattia ossia l’Alzhaimer.

Un uomo che sin da giovanissimo, ha avuto la grandissima passione dell’arte e della musica, tanto da condividerla con chiunque, riuscendo a colpire anche il pubblico con il fascino dei suoi testi mai banali e sempre profondamente veri e che rispecchiano la società e i momenti che viviamo tutti i giorni nel quotidiano.

Oltre ad avere la passione per il fumetto ed essere considerato un vero prodigio, Simone Cristicchi si appassiona anche alla musica rock e studia la chitarra da autodidatta. Pian piano, partecipa al Festival di Sanremo 2005 con il brano Ti regalerò una rosa e successivamente comincia a lavorare in teatro dal 2013 precisamente, su pezzi di natura sociale.

Dopo la sua partecipazione a Domenica In, qualcosa è andato storto e la polemica sui social non si placa affatto: ecco cosa è successo.

Simone Cristicchi, la polemica che ha fatto la differenza

Una delle giornaliste di Biccy,it, Grazia Sambruna ha fatto sentire la sua voce sul social X, proprio poco dopo la dichiarazione che Cristicchi ha partecipato a Domenica In e, in tema di sua mamma affetta dall’Alzhaimer al quale ha dedicato il meraviglioso testo di Sanremo, ha concluso: “Ora mamma ce l’ha fatta”. In molti, però, sono caduti letteralmente dl pero poiché pensavano che fosse malata di Alzhaimer.

La giornalista, infatti su X confessa: “Ha avuto letteralmente una settimana di tempo in diretta su Rai1 ogni 5 minuti per chiarirlo ma ha preferito far passare chiunque se lo chiedesse per brutto, cattivo e sporco dentro. Questo santo, questo martire”.

La verità dietro le accuse

la rabbia degli spettatori è che quello che ha avuto davvero la mamma venisse chiarito durante il Festival, in quanto a detta di molti, questo cantante ha rubato il posto ad altri più meritevoli tra cui Giorgia.

A Domenica In, infatti, il cantante ha chiarito su sua mamma rivelando: “Lei è stata colpita da una emorragia cerebrale molto dura. È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno era preparato. In questi anni l’abbiamo accompagnata in un percorso di rinascita“.