Jasmine Carrisi, finalmente il segreto svelato al mondo: “Non chiedo consigli a papà”

Jasmine Carrisi, dal successo alla verità sulla sua carriera: ecco i dettagli e le curiosità che non ti aspetti

Una delle giovani promesse del mondo dello spettacolo sia per il suo talento che per la sua naturalezza e umiltà è proprio lei, la giovane Jasmine Carrisi. Spesso l’abbiamo vista negli show The Voice Senior accanto a suo padre Albano Carrisi o in alcuni programmi tv come ospite, e ha sempre dimostrato di essere una ragazza pieno di talento che sa perfettamente cosa vuole dalla vita. La giovane, però, ha fatto una confessione che non è passata inosservata ai più attenti: andiamo a vedere cosa ha detto.

Bisogna dire che Jasmine è nata dal secondo matrimonio di Albano con la moglie Loredana Lecciso e, già da quando era solo una ragazzina ha sfilato insieme a suo fratello Yari e suo papà proprio al Festival di cienma di Venezia, incantando i presenti per la sua bellezza disarmante. Jasmine si è fatta conoscere al pubblico italiano proprio per la sua voglia di ambire al miglioramento, attraverso il ruolo da coach n The Voice Senior.

In quella occasione, infatti, ha anche sorpreso il papà che ha confessato: “Lo sai che ti sto studiando? È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo… Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro..”.

Oggi, però, è venuta fuori una nuova confessione proprio sulla sua carriera che sta prendendo piede in altri Paesi d’Europa: andiamo a vedere cosa ha dichiarato la giovanissima figlia di Albano Carrisi.

Jasmine Carrisi e la voglia di ambire al meglio: ecco cosa ha detto

La bella Jasmine Carrisi che ha sempre le ideee chiare circa il suo futuro , cerca di avere successo in terra spagnola presentando il suo primo singolo dal titolo itliano chiamato Non adesso. Questo testo, però, parla un potente messaggio di indipendenza e forza femminile” così come descritto dai media locali. Inoltre è tutto molto curato così come il videoclip creato proprio dal produttore è Jordi Cubino.

Il videoclip è stato girato tra Barcellona e Catalogna: “Visivamente è un video di stile molto urbano, il mio stile, ma penso che abbia anche un elemento fantasy con il cavallo. Avevo molta paura di lui, perché, anche se non si nota nel video, è enorme!” ha confessato la giovane.

La verità di Jasmine

Inoltre, sempre al magazine Hola, Jasmine Carrisi ha specificato di non aver chiesto nessun consiglio al papà.

Ha dichiarato: “Musicalmente non gli chiedo niente. Mio padre ascolta il mio lavoro quando è finito, perché facciamo generi molto diversi, quindi non credo che possiamo darci molti consigli. Lui è sempre lì, a prendersi cura di me, ma nella musica io sto cercando la mia strada”.