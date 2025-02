Olly, dopo la vittoria preso d’assalto per questo motivo: la replica è devastante

Olly dopo la vittoria del Festival di Sanremo preso d’assalto per questo motivo: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità

Giovanissimo, pieno di talento e che sta dando forma ai suoi sogni dopo la vittoria del Festival di Sanremo è proprio lui, il cantante Olly. Con il suo brano Balorda Nostalgia, si è portato a casa la vittoria ma non l’Eurovision Song Contesta cui ha deciso di non partecipare; in queste ultime settimane, il chiacchiericcio sui social lascia dell’amaro in bocca e in molti si chiedono cosa è realmente successo: andiamo a spiegarci meglio nel corso del nostro articolo.

Pian piano, Olly ha deciso di mostrare il suo talento e buttare via il cassetto dei suoi sogni che pian piano cominciano a realizzarsi; il giovane ha cominciato a studiare musica già da ragazzino sino a diplomarsi al Conservatorio e nel 2019 dare vita al suo primo brano dal titolo Il primo amore.

Nel 2020, invece, giovane pubblica anche l’EP Io sono Fino ad arrivare al Festival di Sanremo Giovani con il brano L’anima balla, tanto da arrivare a Sanremo Big nel 2023 con il brano Polvere sino a classificarsi in tredicesima posizione nella classifica FIMI.

Insomma, una carriera che sta prendendo il sopravvento e a cui ha deciso di non abbandonare per andare all’Eurovision: andiamo a vedere però cosa ne pensano alcuni giornalisti a riguardo.

Olly, dal rifiuto al chiacchiericcio: ecco la verità

Dopo la vittoria del giovane al Festival di Sanremo 2025, Olly ha deciso di non partecipare all’Eurosivion Son Contest proprio per non saltare i suoi appuntamenti con i fan ai concerti che ormai sono sold out in tutta Italia. Alcuni, però, mettono in dubbio questa motivazione e pensano proprio all’autotune. Vero o bugia come avrà reagito Olly alla consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli?

Il giovane ha semplicemente commentato: “Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi”. Inoltre, proprio l’inviato fa sapere ad Olly che il suo videoclip è proprio uguale a quello di Federico Pecci de I Mal Viventi. Olly , replica subito: “Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava”.

Le previsioni di Pinuccio sulla vittoria

Proprio Pinuccio, originario di Bari e inviato di Striscia la notizia, in una famosa trasmissione locale poco prima di Sanremo aveva predetto la vittoria di Olly specificando che prima dei cantanti bisogna vedere chi c’e dietro ad ognuno di loro.

Olly riguardo a questo ha commentato: “Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati”. La stessa Donà ha replicato sui social: “Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato”.