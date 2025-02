Rocco Papaleo, altro che cinema e passione: la sua vera ossessione è solo questa

Rocco Papaleo presente nel cast di Follemente rivela qual è la sua vera ossessione: ecco i dettagli e le curiosità

Uno degli attori che nel mondo dello spettacolo ha lasciato il segno indelebile per il suo talento unito a professionalità, simpatia e grande passione per la sua terra natia è lui, Rocco Papaleo. L’attore ha partecipato al film di Paolo Genovese , Follemente che sta riscuotendo un ottimo successo ma ha rivelato qual è la sua era ossessione, una cosa di cui non ne può fare assolutamente a meno oltre il mondo dell’arte e dello spettacolo: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il mondo dello spettacolo è stato il suo sogno sin da ragazzino, quado s è trasferito a Roma e ha cambiato il suo sogno di diventare insegnante di matematica con la passione per il mondo teatrale. L’esordio è avvenuto nel 1985 a teatro, anche se ben presto l’uomo comincerà a collaborare con gli artisti di calibro italiano.

Possiamo ricordarlo su Canale 5 nello show Ewiva nel 1988, poi nella fiction Classe di Ferro, cui prosegue con I laureati, Il paradiso all’improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo e il famoso film Basilicata Coast to Coast.

In una intervista rilascata a Oggi, il buon Rocco ha dichiarato di essere sempre molto pigro e il giornalista gli ha chiesto se lo fose tutt’oggi: “Assolutamente. Per quanto riguarda la cripto-vanità, io sono un campione: per esempio, nello scegliere come vestirmi…”

Rocco Papaleo, la vera ossessione per l’attore: ecco i dettagli

Si parla sempre di successo e talento, ma Rocco Papaleo, in una intervista concessa per l’editoriale Oggi ha svelato qual è la sua vera ossessione, una cosa di cui non ne può fare asolutamente a meno: stiamo parlando proprio di suo figlio e del rapporto che lo lega a lui per quanto ci tenga al giovane.

Il giornalista, infatti, gli ha chiesto se è vero che l’unica debolezza è proprio suo figlio e l’attore ha risposto: “Quasi ossessione, un pensiero fisso”– aggiungendo- “Sono stato figlio anch’io e ho avuto dei genitori ansiosi, quindi cerco di non ripropormi così. Con la mia ex moglie abbiamo ancora un rapporto stretto, quando faccio un mio film, la scenografa è lei. Peraltro, per un rapporto importante devo piacere non solo fisicamente (sottinteso è così per donne e uomini)”.

Cosa ha rinunciato per suo figlio

Rocco Papaleo sempre nell’intervista concessa a Oggi ha risposto alle domande del giornalista confessando qual è stata una delle rinunce che ha fatto per suo figlio: una di queste è proprio girare To Rome with Love di Woody Allen….

Ha confessato: “È stata un po’ ingigantita questa rinuncia. È vero che non ho accettato perché avevo già programmato una vacanza con mio figlio, però è anche vero che non ho rifiutato il ruolo da protagonista. Non sapevo neppure che parte avrei avuto. E poi è stato uno dei film più brutti di Allen. Non è stato un atto eroico”.