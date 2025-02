Arisa dalla sofferenza alla rivelazione piccante: nessuno potrebbe mai crederci

La cantante Arisa ha raccontato nel dettaglio parte della sua vita privata: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo con la sua straordinaria voce e i brani che hanno segnato un’epoca, è proprio lei, la splendida Arisa. In molti la conosciamo con il suo nome d’arte ma il suo vero nome è Rosalba e nella vita ha sempre fatto di tutto affinché il suo sogno si realizzasse; andiamo a vedere nel dettaglio la confessione che avrebbe lasciato tutti senza parole proprio recentemente.

Sin da giovanissima, Arisa ha sempre avuto il talento del canto ma ha svolto svariati lavori fino ad arrivare all’Ariston nel 2009 con il brano Sincerità. Quello che colpì a quei tempi, soprattutto la stampa, era l rapporto che immediatamente la cantante aveva assunto con il suo pubblico, tanto che si aggiudicò la vittoria e diede vita a successi davvero incredibili.

La stampa, a quei tempi, scrisse di lei: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Nonostante il taleto innato per la musica e i brani che hanno segnato un’epoca, Arisa ha raccontato in una intervista proprio parte della sua vita: andiamo a vedere cosa ha detto.

Arisa, le rivelazioni che lasciano tutti senza fiato: ecco di cosa si tratta

Dopo ver partecipato alla serata dei duetti proprio con Irama, Arisa fa parte oggi dello show The Voice Senior e, come sempre, ha stregato il pubblico con la sua meravigliosa esibizione. In una intervista rilasciata aò Corriere della Sera, la donna ha anche approfondito dettagli piccanti della sua carriera svelando quante persone gli avrebbero chiesto la mano.

Nel dettaglio, ha raccontato: “Ho ricevuto anche millecinquecento proposte di matrimonio ma ho smesso di contarle perché non cerco marito, era un modo per denunciare il cinismo dei nostri rapporti”.

Arisa e il rapporto con la malattia

Qualche tempo fa, la cantante aveva svelato di soffrire di tricotillomania, un disturbo che la porta a strapparsi i capelli e più volte aveva dichiarato che doveva tenere a bada i follower che, spesso sui social, criticavano il suo aspetto fisico.

Circa la malattia, invece, ha aggiunto e spiegato: “Soffro di tricotillomania. Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”.