Cristiano Malgioglio svela un segreto su un noto cantante: “Un provocatore…”

Cristiano Malgioglio e la confessione inedita su un famosissimo cantante: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

La musica e il mondo dello spettacolo è abbastanza vario e promette grandissime cose grazie ad alcuni personaggi che, negli anni, hanno fatto la storia con i loro testi più famosi e la loro professionalità che si contraddistingue da tanti. Uno di questi è proprio lui, il paroliere più famoso d’Italia e non solo: stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. L’uomo, infatti, ha deciso di dire la sua circa un famoso cantante che sta spopolando in quest’ultimo periodo: andiamo a vedere di chi si tratta.

La musica è in continua evoluzione e questo Cristisno Malgioglio lo sa bene, vista la sua professionalità e gli anni di esperienza che lo hanno contraddistinto da tutto il resto. Ricordiamo che, Malgioglio prima di essere un famosissimo personaggio televisivo con cui si può fare ironia, scherzare e divertirsi, è ed è stato un famoso paroliere cui ha scritto brani meravigliosi per moltissimi artisti italiani di calibro.

Tra queste Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e la splendida Mina per cui ha collaborato al testo di L’importante è finire e Ancora, Ancora, Ancora; Malgioglio, quindi, ha deciso di dire la sua circa l’evoluzione musicale attuale e tutto quello che ne concerne l’Eurovision Song Contest.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa avrebbe detto circa un famoso cantante: i dettagli e le curiosità della vicenda.

Cristiano Malgioglio, la verità su un noto cantante: ecco cosa ha detto

Malgioglio e la musica possiamo dire che sono la stessa ed unica cosa, tanto che ha deciso di esprimere il suo pensiero circa il famoso cantante che parteciperà all’Eurovision Song Contest con il brano Caffè Macchiato: stiamo parlando del concorrente dell’Estonia, Tommy Cash.

Proprio il paroliere ha voluto spiegare che il testo di Tommy è davvero una provocazione per l’Italia che, però, funziona: “Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé. L’anno scorso per le Olimpiadi fece un brano intitolato ‘Untz Untz’ con un video in cui pseudo atleti facevano ogni tipo di posizioni e giochi sessuali, qualche anno fa fece un brano intitolato ‘Pussy money weed’, che non sto qui a tradurre. Nasce così, come un provocatore”.

Cosa pensa del cantante

Cristiano, continua il suo pensiero su questo cantante svelando dei dettagli inediti.

Ha aggiunto: “Questa volta – sottolinea Malgioglio – offende l’Italia e noi ci siamo cascati. Con tutta questa pubblicità rischiamo anche di fargli vincere l’Eurovision. E comunque mentre lui cantando in italiano è stato accettato come rappresentante dell’Estonia all’Eurovision, se uno di noi presentasse un brano con qualche parole in estone ci tirerebbero i pomodori. Quindi da un lato dobbiamo offenderci e dall’altro dobbiamo essere orgogliosi che l’Italia ha un tale appeal internazionale da permettere anche questo mezzo scempio. In fondo cosa ha esportato l’Estonia? Tommy Cash”.