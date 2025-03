Claudia Gerini, dal successo alla malattia improvvisa

Claudia Gerini, ecco il dramma della malattia di cui nessuno sapeva nulla: è stata svelata dall’attrice solo ora

Una delle attrici che con la sua bellezza, professionalità e talento ha cambiato il mondo dello spettacolo è proprio lei, Claudia Gerini. Nonostante il talento che ne ha da vendere, solo dopo anni la donna ha rivelato di soffrire di una malattia: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Circa la sua carriera, a soli tredici anni si avvicina al mondo dello spettacolo aggiudicandosi la vittoria di Miss Teenager, venendo notata da Gianni Boncompagni che, a suo tempo, la volle in una famosa trasmissione televisiva dal titolo Primadonna conducendo un gioco telefonico ,e in seguito entra a far parte delle ragazze di Non è la Rai sempre per la regia di Boncompagni.

La carriera della donna, invece, comincia partecipando come protagonista nei film di Carlo Verdone Sono pazzo di Iris Blond, Viaggi di Nozze. Da allora, la bella Claudia Gerini è diventata di un simbolo di del mondo dello spettacolo e el cinema tanto che oggi la donna è molto apprezzata anche a livello internazionale.

Nonostante tutto, la donna ha dovuto affrontare una malattia che l’ha lasciata davvero senza parole: ecco di cosa si tratta.

Claudia Gerini, la malattia invalidante: ecco di che si tratta

La donna, nonostante la sua carriera brillante e il rapporto speciale con il suo ex marito con cui collabora spesso in videoclip o film, Federico Zampaglione, la donna ha dovuto affrontare un dramma raccontato in una intervista a Ok Salute e Benessere: parliamo proprio dell’intolleranza al lattosio.

La donna, infatti, ha spiegato: “Ogni volta che finivo di mangiare arrivava la solita scocciatura: nel giro di qualche minuto la pancia lievitava, come se dentro avessi un palloncino. Per quanto io sia una buongustaia, vi posso garantire che la quantità di cibo che consumavo a tavola non era abbastanza per spiegare tutto quel gonfiore. Il più delle volte questo fastidio era anche accompagnato da episodi di gastrite e da senso di pesantezza allo stomaco”.

Conclusioni

La donna ha poi continuato il suo racconto affermando: “Inizialmente ho tentato di risolvere il problema da sola. Ho provato a eliminare dalla dieta alcuni piatti come la pizza (che adoro), pensando che il lievito fosse il responsabile dei miei malesseri”.

Dopo aver effettuato il test di intolleranza al lattosio, la donna ha cambiato il suo stile di vita eliminando il lattosio e integrando alimenti come vitamina C, papaya e magnesio.