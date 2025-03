Alessia Marcuzzi, spunta un retroscena inedito sul Festival: la furia del manager è inspiegabile

Alessia Marcuzzi e la furia del suo manager dopo il Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Il mondo dello spettacolo italiano è vario e corrisponde ai desideri di ciò che cerca lo spettatore; tra i protagonisti di un mondo che, nonostante è in continua evoluzione è sempre parecchio interessante, vi sono personaggi famosi che fanno la differenza. Uno di questi è proprio lei, Alessia Marcuzzi; circa questa donna, sono uscite dei retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La donna, infatti, ha condotto il Festival di Sanremo 2025 nell’ultima serata insieme a Carlo Conti e Alessandro Cattelan, dimostrando il suo talento, la sua bellezza disarmante e la sua voglia di sentirsi sempre viva nonostante il tempo che passa. La donna, infatti aveva già partecipato in qualità di co-conduttrice nel 2000 accanto a Fabio Fazio e non ha mai dimenticato quella esperienza di cui ha parlato sui social ai suoi tantissimi fan.

C’è chi ha apprezzato il suo essere brillante e giovanile come un tempo e chi ha criticato le tantissime figuracce della conduttrice. Il pensiero, però, è stato condiviso anche dal suo manager che a detta di alcuni esperti era furioso per via delle figuracce.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e cosa è stato riferito: i dettagli e le curiosità della vicenda.

Alessia Marcuzzi dalle figuracce alla furia: ecco cosa è successo

La bella Alessia Marcuzzi è stata criticata da moltissimi per via dei suoi tantissimi abbracci dispensati con i cantanti e le gag con i colleghi che non sono affatto piaciuti al pubblico e al suo manager.

Dagospia avrebbe specificato che la donna fosse sprovvista di copione tanto da far infuriare il suo manager Beppe Caschetto. Si legge: “Beppe Caschetto non era a Sanremo ma lo descrivono come furioso per la figuraccia della sua assistita”. Inoltre, la discussa gag degli abbracci sarebbe stata consigliata da Fabrizio Biggio, al suo fianco nei panni di “amico-autore”.

Le parole di Carlo Conti e le conclusioni

Circa le polemiche, a dire la sua ci ha pensato Carlo Conti intervistato da Tv Talk: “Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità. Non ho preparato nulla con gli altri co-conduttori, a parte i comici ai quali ho dovuto fare da spalla. Lei è stata se stessa e non costruita, ma così come altri, ad esempio anche Mahmood con la sua timidezza, la sua dolcezza e potenza”.

Anhe Elisabetta Canalis ha dato la sua approvazione alla donna: “Devi condurre tu un’edizione intera, lo dico sempre”. Ai follower critici, quest’ultima aveva confessato: “La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalista lei alleggerisce tutto”.