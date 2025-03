Caterina Balivo sta per dire addio al suo programma del cuore: ecco chi la sostituirà

Caterina Balivo e l’addio sofferto a La volta Buona: ecco da chi potrebbe essere rimpiazzata, i dettagli e le curiosità

Una tra le conduttrici televisive più apprezzate e amate dal pubblico italiano proprio per il suo ruolo all’interno di un programma cui ottiene un indice di share davvero incredibile è proprio lei, la splendida Caterina Balivo. La donna ha condotto diverse trasmissioni televisive anche se, ultimamente, si vocifera un addio al programma: ma è davvero questa la verità? Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Giovanissima, la bella Caterina Balivo si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando al programma Miss Italia, cui si aggiudica il terzo posto. Notata da Fabrizio Frizzi, viene scelta come valletta del programma Scommettiamo che..? a cui fanno seguito anche altri programmi televisivi che hanno lasciato il segno e hanno dato il via a far conoscere la Balivo sotto diversi punti di vista.

Nel dettaglio, tra i programmi che hanno segnato in positivo la carriera della conduttrice vi è sicuramente Detto Fatto, Vieni da me, Uno Mattina Estate.

Ultimamente, si vocifera ad un addio da parte della conduttrice al programma, ma sarà vero? Andiamo a scoprire qualcosa di più nel corso del prossimo paragrafo.

Caterina Balivo, ecco la verità sul presunto addio al programma

Una tra le trasmissioni che continua ad essere importante per il mondo dello spettacolo è proprio La Volt Buona, anche se ultimamente si vocifera un presunto addio della donna alla famosissima trasmissione. Ma chi sarà a sostituirla?

Nel corso di un intervento di Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, quest’ultimo ha specificato e sottolineato che la donna verrà sostituita solo per il periodo estivo da un amica e professionista che conosciamo tutti: stiamo parlando di lei, Bianca Guaccero. La donna, da anni sogna un programma tutto suo ed è finalmente riuscita nel suo intento.

Le parole dell’esperto

Nel corso dell’articolo, il giornalista ha specificato: “Oggi è in grado di anticiparvi che la talentuosa attrice pugliese realizzerà il suo più grande desiderio: tornare a condurre un programma tutto suo…”

Aggiungendo: “Bianca andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.30…”. Ricordiamo, inoltre, che non è la prima volta che Bianc sostituisce la Balivo in alcune delle sue trasmissioni; infatti, anni fa ha preso il suo posto a Detto Fatto quando la Balivo ha scelto di andare a condurre Vieni da me.