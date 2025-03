“Ho avuto paura”: La confessione di Barbara De Rossi spiazza tutti | Ecco i dettagli

Barbara De Rossi lascia tutti senza fiato con una confessione che spiazza in diretta televisiva: nessuno se lo aspettava

Una delle conduttrici e delle attrici televisive che hanno cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo italiano con la sua eleganza, professionalità e talento è proprio lei, Barbara De Rossi. In moltissimi hanno apprezzato il suo lavoro in tv con diversi programmi tra cui Amore Criminale. Ultimamente, la donna ha confessato la sua più grande paura: andiamo a vedere cosa le è accaduto.

Classe 1961, la beniamina della televisione ha lasciato il segno con la sua voglia di emergere e di far si che il pubblico si innamorasse della sua voglia di fare, del suo talento e della sua comunicazione che si contraddistingue dal resto Come spesso accade, il pubblico ricorda e riconosce anche quello che i personaggi fanno all’interno del mondo sportivo; in questo caso la donna ha anche allenato campionesse del calibro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Alberta Brianti nello sport del tennis.

Molto spesso proprio sui social ha subito delle critiche non indifferenti a cui ha voluto rispondere ai microfoni di Fanpage.it: “Sono fatta così, ho un approccio molto tranquillo alla partita. Analizzo e vedo. Ho giocato anche io, questo è il mio modo. Può piacere o no, ed è il mio stile nell’approcciare la partita“.

Nel corso del prossimo paragrafo, vi parleremo di quello che la donna ha dovuto subire e di cui ha avuto moltissima paura: ecco di che si tratta.

Barbara De Rossi dal successo alla paura più grande

Nonostante la donna abbia lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, ultimamente la bella Barbara De Rossi avrebbe fatto davvero spaventare tutti con una confessione che riguarda un malore avuto all’improvviso prima di andare in onda. L’attrice avrebbe dovuto essere tra le ospiti di Monica Setta ma si è sentita male improvvisamente.

Come ha raccontato in diretta a La vita in diretta, la donna ha confessato: “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco, quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”.

Barbara De Rossi e la confessione sul malore

Inoltre, la donna ha aggiunto: “Quando mi sono sentita male, è stato più il fatto che non riuscissi a mantenere l’equilibrio, più che il vomito. Non riuscivo proprio a reggermi, cadevo per terra, anche da sdraiata, girava tutto. Monica (Setta, ndr), poi, mi ha accompagnata in albergo ma la situazione è davvero peggiorata e ho chiamato mio marito che è arrivato all’alba e mi ha portata al Gemelli”.

Ha poi concluso: “Ho avuto moltissima paura, ho avuto timore di morire perché non capivo cosa mi stesse capitando. sono stata due giorni su una barella ma vorrei ringraziare tutto il reparto di neurologia del Policlinico per la professionalità che hanno dimostrato e dimostrano con tutti i pazienti”.