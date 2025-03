Cristiano Malgioglio imbarazzo in diretta tv dopo le sue parole: c’entra una famosissima conduttrice

Cristiano Malgioglio sempre più spinto in diretta televisiva tanto che imbarazza una famosa conduttrice: ecco di chi si tratta

Il mondo dello spettacolo è bello perché vario e proprio perché la gente ama la verità, la semplicità, l’ironia e la voglia di mettersi in gioco ama un personaggio dello spettacolo in particolare che continua a far furore: stiamo parlando di lui, Cristiano Malgioglio. Quest’anno il paroliere ha trionfato con tutto il suo stile al festival di Sanremo ma in diretta tv ha messo in imbarazzo una famosissima conduttrice: andiamo a vedere di chi si tratta.

L’arte, la musica e la voglia di percepire il mondo così come viene è una cosa per pochi, ma Cristiano Malgioglio sin dala sua giovinezza ne è dotato. La sua voglia di scoprire il mondo ma allo stesso tempo di rimanere se stesso è una cosa che in pochi hanno e che colpisce il pubblico.

Nel corso della sua carriera, Cristiano ha contribuito a scrivere i testi di moltissimi artisti che hanno sicuramente fatto la differenza: tra questi sicuramente Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva e Mónica Naranjo. I brani che sono rimasti impressi nella mente sono sicuramente L’Importante è finire e Ancora, Ancora, Ancora.

Ospite di una famosissima trasmissione, Criatiano Malgioglio ha messo in imbarazzo la padrona di casa: andiamo a vedere come mai e cosa è successo.

Cristiano Malgioglio imbarazza la conduttrice tv: ecco cosa è successo

Nella puntata del 2 marzo 2025 di Verissimo, Cristiano Malgioglio ha parlato della sua esperienza all’Ariston e ha rivelato proprio a Silvia Toffanin alcuni dettagli che l’hanno messa in imbarazzo sempre ovviamente in senso buono.

Cristiano si sarebbe perso nei ricordi della sua splendida carriera confessando: “Di tutta la mia carriera, quelle che ricordo sempre sono tre persone: la prima persona è Raffaella Carrà, la seconda è Sophia Loren che mi disse ‘quel ciuffo non tagliarlo mai’. E la terza persona che ricordo con più affetto è il Presidente Pier Silvio Berlusconi (in realtà Silvio ndr), che una sera mi disse: ‘Cristiano mi raccomando, sai perché piaci alla gente? Perché non sei mai volgare, continua così e ricordatelo sempre'”. La conduttrice cerca di capire meglio e chiede se si sta riferendo a Silvio o a Pier Silvio (il suo compagno): “No, il Presidente: Silvio. Piersilvio, sicuramente, mi direbbe la stessa cosa…Ma com’è bono sto Pier Silvio?”

Cristiano e la confessione che spiazza

Oltre queste affermazioni che divertono anche la conduttrice, Cristiano fa un appello a Carlo Conti chiedendo se sceglierebbe Silvia Toffanin come co-conduttrice all’Ariston.

Nel dettaglio ha aggiunto: “Carlo, l’anno venturo, io vorrei vedere scendere dalle scale dell’Ariston questa figliola straordinaria” dice, riferendosi a Silvia Toffanin, che sobbalza: “No!” “Perché no, scusa?” “Come ne usciamo da questa cosa? Carlo richiama Cristiano l’anno prossimo”.