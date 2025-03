Gigi D’Alessio, sfiorata la tragedia in diretta tv: il retroscena viene fuori solo ora

Gigi D’Alessio, fiorata la tragedia e rivelata solo ora: ecco cosa è successo al cantante, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantautori che ha cambiato il mondo della musica portando talento, innovazione e tantissima energia al pubblico italiano è lui, Gigi D’Alessio. Più volte è stato dimostrato come l’artista ha cercato di essere se stesso , facendosi conoscere per l’arte per cui l pubblico si è follemente innamorato. Ultimamente, però, ha voluto rivelare al suo pubblico una tragedia: andiamo a vedere di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Originario di Napoli, Gigi si avvicina giovanissimo alla musica, tanto che comincia a studiare pianoforte, chitarra, laureandosi in pochissimo tempo al Conservatorio e diventando direttore d’orchestra a soli 21 anni. la volta per la sua carriera è proprio quando viene scelto da Mario Merola come pianista ufficiale, questo gli permetterà di farsi conoscere e di lanciarsi nel nuovo mondo dello spettacolo.

Infatti, di lì a poco partecipa alla sezione Campioni del festival do Saremo cui si aggiudica la vittoria, per poi continuare con successi intramontabili e album che ancora oggi sono tra i più venduti- Se vogliamo citare i successi di Gigi, sicuramente possiamo ricordare: Tu che ne sia, Annarè, Mon Amour, Como suena el corazon, Primo Appuntamento, Besame, Non dirgli mai e moltissimi altri che nessuno ha mai dimenticato.

Ultimamente, in diretta televisiva, l’uomo si è lasciato andare al racconto di una tragedia gravissima che non ha mai dimenticato e che gli ha segnato la vita: andiamo a vedere di che si tratta.

Gigi D’Alessio e il racconto della tragedia sfiorata

Durante la puntata di The Voice nel quale partecipa in qualità di giudice, Gigi D’Alessio ha voluto raccontare al suo pubblico e ai colleghi che condividono con lui quest’esperienza, di aver vissuto un momento tragico che non dimenticherà mai: nel 2004, si trovava alle Maldive con i suoi figli e quest’ultima fu colpita dall tsunami, un momento indimenticabile.

Gigi, ignaro di quello che poté accadere, era lì per trascorrere le festività natalizie insieme ai suoi cari: “Ero con i miei figli in vacanza a Soneva Fushi, nelle Maldive, per trascorrere le festività natalizie. In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile”.

Il racconto

Gigi, ha spiegato di come abbia salvato il piccolo Luca, oggi noto come LDA che all’epoca dei fatti aveva poco più di un anno: “Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca. Uscimmo dal mio bungalow e andammo a controllare come stavano gli altri miei figli, Claudio e Ilaria, nella struttura accanto. Mi muovevo nell’acqua che saliva sempre di più, sollevando il piccolo Luca sempre più in alto”.

Gigi non ha mai dimenticato quei momenti e quella gente: “Ho provato un profondo senso di colpa per il solo fatto di essermi salvato e di poter ritornare alla mia vita agiata”.