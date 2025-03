Condominio, ancora lo paghi? Nel 2025 puoi dire addio a questa spesa | La legge parla chiaro

Paghi ancora il condominio? Stai commettendo un errore, la legge dice che non devi più sostenere questa spesa: ecco i dettagli

Una delle spese che non smettono mai di esistere, da quando abbiamo preso la nostra prima casa è sicuramente il condominio. Se si ha una casa di proprietà o si è in affitto poco importa, questa spesa fissa non cambia mai e spetta sempre al proprietario o chi è l’affittuario di casa. Le cose, però, in questo 2025 stanno cambiando e c’è chi sostiene che questa spesa non bisogna più sostenerla: sarà davvero la verità? Ecco cosa vi possiamo dire a riguardo nel corso di questo articolo.

I costi di mantenimento della tua casa sono quelli che incidono di più sul nostro conto corrente e sul nostro portafoglio, poiché le spese fisse, soprattutto quelle relative alle bollette e alle spese condominiale non possono non essere pagate. C’è chi preferisce pagare il condominio ogni mese e c’è chi lo accumula per poi pagarlo ogni 5 o 6 mesi, non è importante purché lo si faccia.

Le cose, però, in questo 2025 stanno per cambiare e non tutti sono pronti a conoscere le novità che gli attendono, Vi abbiamo parlato continuamente di aumenti di prezzi e rincari di ogni genere, ma ogni tanto possiamo darvi una bella notizia.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad approfondire quello che potrebbe cambiare radicalmente il vostro portafoglio: andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe rivoluzionarvi.

Spese di condominio, puoi dire addio: ecco cosa sta cambiando

Come vi abbiamo già accennato, quando acquisiamo o prendiamo ina ffitto un immobile esistono delle spese fisse a cui non possiamo rinunciare; infatti, queste sono obbligatorie per legge cosi come le spese condominiali. A stabilirlo, infatti, ci pensa l’articolo 1104 del Codice Civile che sancisce che chiunque acquisti un immobile deve sostenere di conseguenza anche le spese condominiali annesse.

Parlando di queste spese, è bene dirvi che i costi di gestione in Italia possono avvicinarsi ad una somma come 100 euro. A questi costi fissi possono poi aggiungersi quelli straordinari, relativi a lavori di manutenzione obbligatori; le spese ordinarie sono sempre sancite da colui che ne è proprietario, quelle straordinarie a chi è nell’immobile al momento.

Quando non devi pagare le spese condominiali?

L’esigenza di dover affrontare tantissime spese, può comportare un ritardo nel pagamento delle spese condominiali. L’amministratore di condominio ha facoltà di richiedere il pagamento delle somme dovute ma ci sono delle circostanze che puoi non pagare.

A sancirlo ci pensa il Codice Civile all’l’articolo 2948 grazie al quale sono stati fissati i termini di prescrizione relativi ai debiti non saldati. Le spese, quindi, cadono in prescrizione dopo 5 anni mentre quelle straordinarie dopo 10 anni.