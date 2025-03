Katia Follesa, ecco la verità sull’addio al suo Angelo: finalmente il problema è venuto a galla

Katia Follesa ecco la verità sul presunto addio al suo ex compagno: i dettagli e le curiosità che cambiano tutto

Una delle donne che hanno cambiato il mondo dello spettacolo dimostrando talento, professionalità e tantissima voglia di fare sempre meglio stupendo in maniera positiva il pubblico è proprio lei, la splendida Katia Follesa. La sua bellezza e simpatia l’abbiamo vista trionfare proprio al Festival di Sanremo nella sua bellezza ma nella sua vita ha approfondito più volte il concetto circa il motivo per cui ha terminato la storia con il suo ex marito.

Giovanissima, infatti, si avvicina al mondo dello spettacolo e della comicità creando il duo Katia & Valeria, tanto che il debutto arriva prima con Bigodini e successivamente con il programma Zelig. Non solo, la donna si è fatta conoscere anche in Colorado e LOL-chi ride è fuori.

Il suo trionfo a Sanremo ha fatto parlare i giornali per la sua bellezza, naturalezza e voglia di fare sempre meglio, tanto che ha incantato l’Ariston.

Il pubblico ha anche notato come la donna abbia perso molti kg seguendo una dieta sana ed equilibrata svelando: “Per me perdere peso è fondamentale per la salute; ho un problema congenito al cuore. Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”.

Katia Follesa ecco perché è finita con il suo ex marito

Nonostante il pubblico sia sempre affascinato dai suoi favolosi sketch, oggi è anche curioso di sapere come mai Katia Follesa e il suo ex marito Angelo Pisani abbiano deciso di dirsi addio. Ospite del programma Supernova, la comica ha spiegato i motivi della rottura dopo usi 20 anni insieme. Insieme hanno una figlia, Agata, nata nel 2010.

La comica, durante la sua ospitata ha spiegato che il “non dire” ha rallentato i rapporti tra di loro e gli abbia fatti allontanare. Nel dettaglio, ella ha confessato: “Se ci fossimo mandati a fan*lo più di una volta, a quest’ora saremmo ancora insieme. Siamo stati una coppia che è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto, questo ‘noi’ di cui parlano gli psicoterapeuti. Per non fare stare male l’altro, ci tenevamo le cose dentro. Alla fine questa cosa scoppia. Lui è un uomo meraviglioso, però molto polemico, preciso”.

Altre confessioni

Cattelan poi ha chiesto: “Eri tu quella che non litigava?”

E lei ha subito risposto: “Lui la sua polemica non la sviluppava, non veniva fuori la rabbia. Le discussioni non sfociavano mai, forse qualche vaffan**lo in più sarebbe stato utile”. Oggi, hanno un bellissimo rapporto tanto che la Follesa ha aggiunto: “Adesso, quando mi propongono qualcosa, dato che lui è la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo, la prima persona che chiamo è lui. Ho bisogno sempre del suo lasciapassare”.