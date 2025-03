Sonia Bruganelli, altro che nuovo amore: beccata proprio con lui | Ormai lo sanno tutti

Sonia Bruganelli è stata beccata proprio con lui lasciando tutti senza parole: ecco i dettagli e le novità a riguardo

Una delle donne che ha costruito e dimostrato tanto al pubblico italiano è proprio lei, Sonia Bruganelli. Per anni ha lavorato dietro le quinte dei famosissimo programmi televisivi di Paolo Bonolis, nonché sua compagna, ma è uscita allo scoperto dimostrato il suo talento e la sua professionalità proprio grazie al podcast dedicato ai libri chiamato I Libri di Sonia e il Grande Fratello per la sua posizione da opinionista.

Giovanissima e con tanti sogni, Sonia si avvicina al mondo dello spettacolo dopo essersi alureata in Scienze della Comunicazione e comincia a lavorare come ragazza delle televendite nel programma Tira e Molla; in quella occasione, infatti, ruba il cuore a Paolo Bonolis, all0epoca già famoso e proprio quest’ultimo, ufficializza la loro storia d’amore nell’ultima puntata del programma.

Un amore lungo moltissimi anni, 2 figli e tanti sogni per cui hanno lavorato insieme; qualcosa, però, è andato storto e qualche anno fa i due dopo le vociferate cirsi del gossip hanno confermato tutto in una intervista rilasciata insieme a Vanity Fair.

Il loro rapporto negli anni non è mai cambiato e, a detta di Sonia, è solo migliorato rispetto a prima proprio perché, ancora oggi, si sostengono a vicenda.

Sonia Bruganelli ecco con chi è stata beccata: nessuno se lo aspettava

Dopo la rottura tra Paolo e Sonia, nonostante i loro bei rapporti mantenuti nel tempo, l’opinionista del Grande Fratello ha ufficializzato la storia d0amore con uno dei ballerini professionisti della trasmissione Ballando con le stelle: stiamo parlando di Angelo Madonia. Proprio durante a trasmissione, infatti, sono venuti fuori dei gossip e Angelo ha dovuto abbandonare il programma poiché, a detta di molti, stava favorendo la compagna.

Oggi, però, le novità non si fanno attendere e la bella Sonia Bruganelli è stata beccata nuovamente con lui, parliamo proprio di Paolo Bonolis. A dimostrarlo delle foto scattate dal settimanale Chi Magazine, dove si dimostra che i due sono molto amici con sguardi complici, prprio come due persone che negli anni si sono volute bene e non lo hanno mai dimenticato.

Il commento di Sonia

Dopo le foto pubblicate dal settimanale, la bella Bruganelli ha voluto parlare proprio del legame con Paolo Bonolis.

Ha infatti aggiunto: “Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi. Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, c’è stata una consapevolezza anche di come si possa persino essere dei genitori migliori”.