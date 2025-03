Antonella Clerici , scherzetto in diretta televisiva: la conduttrice ha pensato al peggio

Antonella Clerici ha dovuto affrontare uno scherzetto che l’ha lasciata interdetta: ecco di che si tratta, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici televisive che lasciano tutti senza parole per la sua competenza artistica, il modus operandi di lavorare sempre in prima fila per lo spettatore è proprio lei, Antonella Clerici. Nel corso della sua carriera, infatti, è stata definita la Regina del Mezzogiorno per i suoi tantissimi programmi culinari anche se c’e tanto altro da scoprire. Oggi, però, ha dovuto subire uno scherzetto che ha fatto infuriare tutti: andiamo a vedere cosa è successo.

Giovanissima, la bella Antonella aveva già le idee chiare circa il suo futuro all’interno del mondo dello spettacolo, tanto che comincia con il suo ruolo di annunciatrice nel programma Dribbling, per poi approdare in due varietà di successo ossia Circo Bianco e Semaforo Giallo, fino alla famosissima Domenica Sportiva.

Nel 2000, però, arriva la svolta che si meritava Antonella: viene scelto dalla rai il progetto dedicato alla trasmissione culinaria che poi è diventata davvero molto fortunata, parliamo de La prova del cuoco che è durata all’incirca 13 anni, anno di nascita della figlia Maelle.

Attualmente, Antonella Clerici conduce E’ sempre mezzogiorno, e proprio lì ultimamente è successo qualcosa che ha divertito il pubblico ma spaventato la conduttrice: andiamo a vedere di che si tratta.

Antonella Clerici, scherzetto in diretta televisiva: ecco cosa è successo

Nel corso della famosissima trasmissione E’ sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici è stata la protagonista indiscussa di uno scherzetto che ha divertito parecchio il pubblico e che ha lasciato la conduttrice allo stesso tempo senza parole. Il programma andato inonda il 4 marzo, giornata dedicata al Carnevale poiché era martedì grasso ha intrattenuto abbastanza il pubblico con giochi d’intrattenimento e quant’altro.

Proprio durante il programma, però, un signore ha telefonato asserendo che avrebbe voluto giocare con Anna Falchi con I Fatti Vostri: “Io ho chiesto di chiamare Anna Falchi per giocare al gioco dei porcellini…” A quel punto la conduttrice ha subito commentato che ci sta che la Rai possa commettere errori al centralino: “E’ la seconda volta che mi capita…Esiste un unico centralino per i giochi della Rai e ogni tanto smistano i giochi de I Fatti Vostri e li portano qua a E’ sempre mezzogiorno…Può capitare…”

Antonella e lo scherzetto

In realtà, si trattava di uno scherzetto e questa telefonata surreale lo era: ““Antonella, visto che oggi è Martedì grasso, abbiamo voluto farti uno scherzo…”

La donna, rideva perché pensava che davvero potesse capitare: “Io ridevo perché tante volte capita questa cosa…Ed è già capitato…E’ capitato che ci fosse un centralino unico e che ogni tanto arrivassero telespettatori che invece volevano giocare al porcellino…”