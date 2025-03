Carlo Conti stupisce ancora: il nuovo programma regalerà sorprese inaspettate | Ecco perché

Carlo Conti, ancora una volta stupisce con la sua novità artistica: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori che continua a far scalpore con la sua straordinaria professionalità e il suo talento artistico è proprio lui, Carlo Conti. Nel corso della sua carriera, infatti, più volte ha lasciato il segno e, una di queste, è stata proprio il Festival di Sanremo 2025 che ha visto trionfare Olly con Balorda Nostalgia.

Le sorprese, ovviamente, per il pubblico non finiscono mai e Carlo Conti rimane in testa per la conduzione di un altro nuovo programma che regalerà sorprese mai viste prima.

Nel corso della carriera, Carlo Conti ha avuto sin da subito le idee chiare circa il suo futuro all’interno del mondo dello spettacolo, tanto che ha cominciato in radio per poi approdare con due programmi che gli hanno cambiato la vita: Succo D’Arancia e Un ciak per gli artisti dove ha conosciuto Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, suoi due amici storici.

Nel contempo, oggi vediamo un Carlo Conti diverso, sempre ironico e che ambisce a fare meglio e a soddisfare le richieste degli spettatori; lo abbiamo visto in diversi show come Tale e quale show, Lo Zecchino D’Oro e molto altro ancora.

Ultimamente, la sorpresa che lascia tutti interdetti è proprio relativa al nuovo programma: siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Carlo Conti, la sorpresa inaspettata: ecco di cosa si tratta

Dopo il Festival di Sanremo 2025, per Caro Conti le sorprse non sono finite qui: infatti, il conduttore sarà al timone di un nuovo show prodotto da Rai che sarà interamente dedicato alle soubrette anni ’80,’90 e 2000, il cui titolo è Ne vedremo delle belle. Per molto tempo, il pubblico era abbastanza curioso di sapere quale fosse il cast e, a rivelarlo, ci ha pensato proprio il conduttore sul suo profilo Instagram.

Nello show prenderanno parte e star del Bagaglino ossia Valeria Marini e Pamela Prati cui si aggiungeranno Lorenza Mario, Veronica Maya e l’ex Non è la Rai Laura Freddi. Inoltre, il conduttore ha aggiunto la partecipazione anche di Matilde Brandi, Angela Melillo e dulcis in fundo Patrizia Pellegrino.

Carlo Conti, la novità che sorprende

Per quanto riguarda i giurati, ancora non sono stati rivelati ma si vocifera che tra questi ptrebbe comparire il nome della Zia della Domenica, Mara Venier.

Al momento non è dato saperli ma lo show è stato fissato per il 22 marzo: riuscirà a combattere il solito share? Ci auguriamo di si.