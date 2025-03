Simona Ventura, altro che addio alla televisione: un ‘ritorno di fiamma’ è sempre più vicino

Simona Ventura potrebbe essere al timone di un programma che a suo tempo le ha regalato la notorietà: andiamo a vedere di che si tratta

Una delle conduttrici televisive che da sempre hanno dimostrato che talento, bellezza e professionalità sono 3 valori che possono costituirsi tutti insieme è proprio lei, Simona Ventura. La donna, sempre molto attenta al suo pubblico e alle loro richieste, oggi è al timone di Citofonare, programma condotto insieme all’amica Paola Perego, anche se qualcosa bolle in pentola: andiamo a scoprire i dettagli della vicenda.

La donna, infatti, per anni ha sempre condotto programmi davvero innovativi e che l’hanno resa la professionista che è ora proprio grazie a quello che è sempre riuscita a trasmettere al suo pubblico, che viene prima di ogni cosa. Tra le trasmissioni che hanno dimostrato chi è davvero la donna e di cosa è capace, sicuramente potremmo citare Quelli che..il calcio, condotto per circa 10 anni.

La bella Simona Ventura, inoltre, oggi condivide un programma insieme alla sua amica Paola Perego proprio su Rai 2, dal titolo Citofonare, giunto alla seconda stagione proprio per il buon indice di share che garantisce alla fascia per cui viene trasmesso.

Per Simona, però, le novità non sono finite qui ed è per questo che siamo pronti a svelarvi cosa bolle in pentola: curiosi? Allora non vi resta che continuare la lettura al secondo paragrafo.

Simona Ventura verso un nuovo show: cosa bolle in pentola?

La donna sempre molto spiritosa, professionale e ironica, ha sempre avuto la possibilità di farsi notare per queste caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta dalle sue colleghe. Il potale Tv Blog, ha parlato di un presunto ritorno della donna nella trasmissione che l’ha resa conosciuta e amata dal pubblico: parliamo de L’Isola dei famosi.

Proprio questo portale, insieme a Blogo, hanno fatto sapere che si vocifera un presunto ritorno della conduttrice al timone dello show. Ricordiamo che la donna lo ha già condotto nel 2004 e lo ha portato al successo. Pero spieghiamoci meglio: a condurre lo show molto probabilmente ci sarà Veronica Gentili e la bella Simona prenderebbe il posto di opinionista.

Rivelazione

Nel dettaglio Tv Blog ha spiegato: “Simona Ventura potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, stavolta però nelle vesti di opinionista…”

Tv blog ha anche aggiunto ulteriori dettagli: “Per Simona Ventura, che condivide ora l’agente con il suo compagno delle domeniche sere Fabio Fazio nel tavolo di Che tempo che fa, potrebbero aprirsi nuovi scenari professionali che potrebbero essere oltre la Rai…”.