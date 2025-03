Antonella Clerici dal successo al ricordo in diretta televisiva: “Ci ha lasciato…”

Antonella Clerici rompe il silenzio con una notizia drammatica che lascia tutti senza parole: ecco di che si tratta

Una delle conduttrici televisive che lasciano tutti senza parole per via della sua eleganza, professionalità, talento e ironia è colei che tutti definiscono La Regina del Mezzogiorno: stiamo parlando di Antonella Clerici. Giovanissima, infatti, ha condotto diversi programmi fino ad arrivare ai più importanti che hanno cambiato il mondo dello spettacolo. Ultimamente, ha voluto ricordare in diretta una persona davvero molto importante: andiamo a vedere cosa ha detto.

Il mondo dello spettacolo è uno spasso per alcuni beniamini he riescono ad attrarre il pubblico e a cercare di captare le loro richieste usando la semplicità, l’umiltà ma anche la professionalità. Ed è proprio questa la caratteristica di Antonella Clerici e dei suoi famosi show, divenuti oggi punto di riferimento dell’azienda Rai e del pubblico.

Tra i programmi che hanno dato una svolta alla carriera di Antonella, sicuramente possiamo citare La prova del cuoco, programma culinario durato ben 13 anni. In seguito si è concentrata anche su altri show come The Voice Kids e Senior in onda il venerdì, Lo Zecchino D’Oro, Il Ristorante e moltissimi altri tutti con uno share da invidiare.

Ultimamente, è al timone del famosissimo programma E’ sempre mezzogiorno e, ha avuto modo di ricordare una persona che ci ha lasciato: andiamo a vedere di chi si tratta e cosa è successo.

Antonella Clerici e il ricordo drammatico in diretta televisiva

Nonostante lo show E’ sempre mezzogiorno è sempre molto allegro e oltre rivelare delle ricette strepitose per sorprendere il pubblico e i loro amici durante le cene e i pranzi, vi sono alcuni momenti che la conduttrice diventa seria e decide di ricordare momenti tragici e che possono cambiare la vita degli spettatori.

Ultimamente, la donna ha voluto ricordare la scomparsa di un famosissimo giornalista sportivo che ha lasciato la vita terrena a 86 anni: stiamo parlando di Bruno Pizzul, scomparso proprio nella clinica di Gorizia. La donna ha voluto dare un ultimo saluto emozionando tutti: “Oggi ci ha lasciato un’icona vera del giornalismo sportivo, che è Bruno Pizzul…Mitico Bruno, friulano e amante della cucina, dei buoni vini…Un uomo davvero straordinario…”

Il ricordo di Antonella Clerici

La donna, poi, ha anche parlato del suo primo incontro con il giornalista in occasione dei Mondiali 1990 in Italia. Nel dettaglio, ha spiegato: “L’inno dei Mondiali 1990 cantato da Gianna Nannini che state ascoltando in diffusione mi porta indietro nel tempo…Io ho avuto il piacere di conoscerlo in quelle notti magiche di Italia 90”

Ha poi aggiunto: “Le notti magiche di Italia ’90 erano rese ancora più speciali grazie alle telecronache di Bruno Pizzul…E ricordo un particolare che magari ai più era sfuggito, ma io ero una ragazza e volevo imparare dai grandi come lui e Gianfranco De Laurentis e da quella straordinaria redazione sportiva…Mi ricordo sempre che iniziava la telecronaca dicendo ‘Partiti’… Ciao Bruno…Quanti amici che ci stanno lasciando sempre di più in questo periodo…”