Lievito scaduto, hai pensato di buttarlo? Puoi usarlo in maniera furba per queste pulizie

Hai pensato bene di buttare il lievito scaduto? Ti sveliamo noi come riutilizzarlo nelle pulizie donandogli una seconda vita

Quante volte i nostri lettori amano cucinare e scoprire cos fare con alcuni oggetti scaduti che non servono più per cucinare? Vi assicuriamo che siete davvero tantissimi e proprio per via delle vostre richieste, abbiamo deciso di approfondire una questione che potrebbe rivelarsi davvero fondamentale: l’uso del lievito scaduto. Andiamo a vedere come usarlo in maniera furba e semplice.

Negli anni, infatti, possiamo avere la possibilità di scoprire nuovi trucchetti che siano sempre rispettosi nei confronti dell’ambiente, una delle caratteristiche della società moderna, ma soprattutto che siano sempre un passo avanti per evitare lo spreco alimentare e quello che potrebbe creare gravi danni all’ambiente ma anche al nostro portafoglio.

Il lievito, ad esempio, è una componente che non manca mai nel nostro frigo proprio perché usato per pizze, focacce, pane e lievitati in generali . Può succedere, però, che avendone almeno 2 o 3 già a disposizione senza usarli, questi possono scadere e non sappiamo cosa farcene.

Il trucchetto per riutilizzarlo ve lo sveliamo proprio nel corso del prossimo paragrafo: ecco cosa fare, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Lievito scaduto, ecco come usarlo in maniera intelligente

Se il nostro lievito è scaduto, una delle cose che solitamente facciamo per evitare gravi danni alla nostra salute e quella dei nostri cari è proprio quella di buttarlo immediatamente. In questo articolo, proprio perché sappiamo l’importanza dell’evitare gli sprechi alimentari, vi suggeriamo quali sono i metodi per riutilizzarlo in maniera intelligente.

Se il vostro lievito, infatti, non è più adatto alla cucina potrebbe avere una seconda vita proprio per le pulizie di casa, quindi non buttatelo assolutamente. Questi sono i metodi super furbi per riutilizzarlo: può neutralizzare i cattivi odori: spargetelo nelle scarpe, sui tappeti e nei cassetti. Potenzia il bucato, quindi aggiungetelo nel cestello della lavatrice per ammorbidire i tessuti e rendere i capi più freschi. Un po di lievito può lucidare l’argenteria e renderla come nuova con acqua calda ed un panno morbido.

Inoltre, questo lievito scaduto potrebbe essere usato anche per allontanare le formiche mescolato con del sale e sparso nei punti critici, e come scrub per la pelle mischiato con il miele e lo yogurt, diventa un delicato esfoliante per il viso.

Sebbene questo lievito può favorire la pulizia dell’ambiente, non lasciatelo troppo a lungo in giro perché potrebbe attrarre lumache, mosche o insetti.