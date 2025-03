Carlo Conti, le sorprese non mancano mai: finalmente svelato chi ci sarà nel suo nuovo show | Lo conosciamo benissimo

Carlo Conti, finalmente svelato chi è il giudice del suo nuovo show televisivo: i dettagli e le curiosità cambiano tutto

Uno dei conduttori televisivi che ha lasciato il segno indelebile per le sue prestazioni artistiche davvero insuperabili è proprio lui, Carlo Conti. Reduce del successo televisivo più amato in Europa, il Festival di Sanremo, Carlo Conti è pronto con una nuova avventura artistica che sta prendendo piede in questi giorni proprio per le tantissime curiosità di interesse mediatico ma soprattutto dei nostri utenti. In questo articolo, infatti, vi sveleremo chi ci sarà come giudice nel nuovo show.

Se pensiamo a Carlo Conti come personaggio televisivo, sicuramente possiamo parlare al massimo della professionalità, al talento, ma anche alla simpatia che lo contraddistingue da moltissimi suoi colleghi, nonché punto di forza dei suoi tanti show che raggiungono un ottimo share e della sua conduzione al festival di Sanremo che si è rivelata davvero meravigliosa visto lo share.

Giovanissimo, Carlo ha sempre avuto le idee ben chiare circa il suo futuro tanto che, dopo soli 3 anni in banca ha avuto il coraggio di seguire la libertà ma anche i suoi sogni, proprio licenziandosi e cominciando a lavorare presso alcune emittenti radiofoniche locali fino a condurre Un Ciak per artisti e Succo D’Arancia che hanno segnato un’epoca proprio con la conoscenza dei suoi due amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Ormai, Carlo Conti è un uomo di una professionalità assoluta e, proprio per questo, gli è stato affidato il nuovo show: andiamo a scoprire i dettagli e le curiosità circa il giudice.

Carlo Conti pronto per una nuova avventura: ecco di che si tratta

Dopo il successo del festval di Sanremo, Carlo Conti sarà al timone di un nuovo show che ricorda i varietà dei vecchi tempi dove, un paio di settimane fa ha svelato chi ci sarà nel cast del programma da Pamela Prati a Valeria Marini proseguendo con Lorenza Mario, Veronica Maya, l’ex Non è la Rai Laura Freddi, Carmen Russo, Matilde Brandi, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe.

Quello che, fino ad ora, non era stato definito con certezza era proprio la giuria; e, con tanta sorpresa grazie alle parole di Dagospia siamo riusciti a capire chi ci sarà nel cast. Difatti il giornalista è venuto a sapere che tra i giudici ci sarà proprio Mara Venier.

Altri nomi del cast

Oltre al nome di Mara, già trapelato nelle scorse settimane, Guseppe Candela ha fatto in nomi di altri due personaggi che compongono il cast della giuria insieme alla Venier.

Tra questi rientra Christian De Sica e Frank Matano. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle.