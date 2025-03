Francesco Facchinetti, addio alla musica: il suo vero business è solo questo | Ecco di cosa vive oggi

Francesco Facchinetti, finalmente il vero motivo dell’addio alla musica: ecco cosa fa oggi e qual è la sua più grande passione

Uno dei più grandi artisti e personaggi famosi all’interno dello show business dello spettacolo che, con tanto piacere e con tanta voglia di fare sono riusciti a prendere parte allo spettacolo lasciando il segno è proprio lui, Francesco Facchinetti. Come tutti possono immaginare, Francesco è il figlio di Roby Facchinetti frontamn dei Pooh e per anni ha preso parte direttamente e indirettamente al mondo musicale. Oggi, qualcosa è cambiato: andiamo a vedere nel dettagli cosa fa il grande Francesco.

Il pubblico ha imparato a conoscere Francesco Facchinetti proprio per via della canzone che lo ha fatto brillare nel mondo durante i primi anni 2000 (precisamente nel 2002): stiamo parlando della Canzone del Capitano. Francesco, infatti, durante quel periodo fu notato proprio da Claudio Cecchetto che gli propose di cantare questo brano tanto da raggiungere un successo mai visto prima.

Successivamente, il giovanissimo figlio di Facchinetti prosegue con Salta nel 2003 venendo eletto rivelazione dell’anno anche se successivamente ha deciso di collaborare in maniera indiretta al mondo dello spettacolo come producer e manager di moltissimi personaggi famosi.

Oggi, però. ha deciso d rivoluzionare la sua vita concentrandosi su un’altra vera passione che ha sin da giovanissimo: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Francesco Facchinetti, la sua nuova super passione: ecco di che si tratta

Le passioni per i personaggi famosi non finiscono mai e, tante volte, possono essere tutte diverse ma sempre interessanti. E’ proprio quello che è capitato al nostro Francesco Facchinetti che, da qualche anno a questa parte ha deciso di concentrare la sua professionalità in un settore davvero innovativo ma sempre affascinante proprio come la musica: stiamo parlando del mondo calcistico. Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, Francesco si è lasciato andare ad alcune confessioni che riguardano il suo nuovo mondo: “Ho iniziato a vedere le partite a 9 anni con nonno e papà. Sono nato con la missione di essere interista: ho visto la grande Inter di Trapattoni, poi ho fatto 15 anni di curva”.

Aggiungendo: “A un certo punto ho deciso di stare dietro le quinte, di non essere più sul palco ma di trovare qualcuno che potesse essere al centro di una storia dove partecipare da fratello maggiore. Ho investito 11 anni della mia vita dedicandomi agli altri. Ho deciso che la mia vita non fosse più Francescocentrica: ho iniziato nel mondo artistico facendo management, ho cambiato perché avevo capito che nel mondo dello spettacolo le cose che volevo fare non mi riuscivano più tanto bene. Il fallimento mi ha portato a un cambiamento”.

La confessione di Francesco Facchinetti

Il giornalista de La gazzetta dello sport gli ha chiesto come mai è passato dalla musica al calcio e Francesco ha risposto: “Nel 2018 entro nel calcio: comincio lavorando sui diritti di immagine con Brozovic dell’Inter e Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Si crea tra di noi una grande alchimia attraverso il dialogo che ci porta ad andare oltre il rapporto di lavoro e a divertirci: così facciamo esplodere Brozo, il Sergente, il Coccodrillo. E questa è la cosa che mi ha affascinato del calcio…”.

Insomma, auguriamo il meglio a Francesco Facchinetti in questa sua nuova avventura.