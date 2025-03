Eleonora Giorgi emerge ora la verità sul suo ultimo desiderio: il messaggio sconvolge tutti

Eleonora Giorgi lascia tutti senza parole dopo la sua morte: infatti è emersa una terribile verità, ecco di che si tratta

Una delle donne che ha lasciato il segno all’interno del mondo dello spettacolo italiano e che con la sua bellezza ha conquistato milioni di spettatori, è proprio lei Eleonora Giorgi. Nel corso della sua vita, la donna ha avuto diversi ruoli principali in film che le hanno garantito il successo, anche se, ha lasciato la vita terrena: il suo ultimo desiderio è statao svelato solo ora.

L’attrice Eleonora Giorgi, per diversi anni è riuscita a dare un messaggi d positivita, voglia di vivere a chi come lei stava combattendo un brutto male, non dimenticando che la vita è bella e che non bisognerebbe offendersi per le piccole cose che non sono mai essenziali come il bene dei tuoi cari, figli, amici, nipoti e parenti stretti.

Fino all’ultimo giorno, Eleonora si è mostrata forte, ambiziosa e ha mostrato sempre vicinanza ai suoi figli che oggi soffrono tantissimo la sua perdita. Nella giornata del 3 Marzo 2025, la donna è scomparsa e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai suoi cari, ai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, alla nuora Clizia Incorvaia e a chi ha avuto la possibilità di incrociare il suo cammino.

Nonostante la sua scomparsa, Eleonora Giorgi aveva un grandissimo desiderio: solo ora è emersa la verità, ecco di che si tratta.

Eleonora Giorgi e l’ultimo desiderio prima di morire

In una intervista spuntata solo ora rilasciata dall’attrice Eleonora Giorgi a Vanity Fair, aveva parlato del suo desiderio per il funerale, comunicato a un’amica molto vicina. Oltre questo, la donna aveva parlato degli amici che sono stati fondamentali nella sua vita confessando: “C’è Patty Pravo che mi manda messaggi stupendi. Nicoletta Spagnoli che ho conosciuto da poco e le ho detto: senti, facciamo come se fossimo le compagne della quinta elementare, due che si trovano per caso. C’è Carlo che ho incontrato a Mykonos e da allora non ci siamo più mollati. C’è Barbara Palombelli che conosco da quando avevo 12 anni. Ci siamo trovate e perse per decenni e ora mi sta così vicina”.

E, ancora: “Ho poi un’amica molto spiritosa, ultimamente le ho telefonato e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. Si chiama Nicoletta Ercole e le ho specificato: devi fare un servizio eccellente. Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum”.

Il messaggio per il nipotino

La Giorgi è sempre stata legata al suo nipotino Gabriele, figlio di Paolo e Clizia e proprio in un’ultima occasione aveva rivelato a Vanity Fair il messaggio per il suo piccolo.

Nel dettaglio ha confessato: “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo”.