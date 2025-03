Luisa Ranieri, finalmente l’amara verità proprio sui suoi ‘colleghi’: “Un’assassina…”

Luisa Ranieri, finalmente l’amara verità su due personaggi famosi: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Tra le donne davvero meravigliose che lascia il pubblico senza parole, sicuramente rientra proprio lei, Luisa Ranieri. Negli anni, infatti, quest’ultima è stata davvero un pilastro per la cinematografia italiana con i suoi tantissimi film da protagonista tra cui Diamanti di Ferzan Ozpetek, Lolita Lobosco, Napoli Velata e moltissimi altri ancora. Quello che ha lasciato tutti di stucco è proprio il suo pensiero a riguardo di due colleghi: andiamo a vedere coaa avrebbe detto.

Se si parla di Luisa Ranieri, l’unica cosa che ci viene in mente sicuramente è proprio professionalità, ironia, bellezza meditteranea e simpatia, reduce di tantissimi successi che hanno segnato il mondo dello spettacolo. Nonostante le grandi soddisfazioni dovute alla carriera, Luisa ha ammesso di aver sentito molto la mancanza di suo padre proprio per aver vissuto senza ma con una madre sempre presente a cui è particolarmente legata.

Circa la vita sentimentale, invece, la donna è legata al grandissimo attore Luca Zingaretti, che tutti conosciamo per aver interpretato il Commissario Montalbano. I due sono sempre più affiatati nonostante il tempo che passa.

Ultimamente, la donna si è lasciata andare ad una confessione che vede come protagonisti due personaggi dello spettacolo e della musica italiana: andiamo a vedere di chi si tratta e cosa avrebbe detto l’attrice a riguardo.

Luisa Ranieri il parere che lascia tutti di stucco: ecco cosa ha detto

In una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica, Luisa Ranieri ha parlato della sua carriera, ma anche del suo pensiero circa l’Italia e il fatto che sia un paese di maschilisti. Spiegano il concetto, infatti, l’attrice ha preso in esame i Ferragnez spegando che lei è stata trattata come un’assassina e a lui è stato perdonato molto di più.

Nel dettaglio ha aggiunto: “Prenda Fedez e Ferragni. Lei ha sbagliato, senza dubbio, ma con tutto quello che succede in giro non si può trattarla come fosse un’assassina. A lui è stato perdonato molto di più”.

La verità sul mondo del cinema

Alla domanda sulla discriminazione nel mondo del cinema, la donna ha risposto chiaramente affermando: “C’è tanto da fare ma non mi piace la narrazione del vittimismo. Penso che ognuna di noi possa fare qualcosa nel suo piccolo. E tutte insieme molto di più. Si può fare un percorso fatto di no anche senza proclami.

Aggiungendo: “Il problema del vittimismo è che dopo un po’ diventa un rumore di fondo. Non ti sentono più, sei meno efficace. Bisogna fare più che dire”.