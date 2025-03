Pasqua, ecco le date per organizzare il tuo prossimo weekend: il 2025 è davvero una favola

Pasqua, se stai cercando di organizzare il tuo prossimo weekend, allora è arrivato il momento di conoscere le date

Molto spesso i nostri lettori amano viaggiare e amano le festività pasquali e natalizie he possono cambiare di gran lunga le nostre esperienze di vita; proprio per questo, pet organizzare al meglio il tuo weekend ti sveleremo le date delle festività pasquali così che possiate vivere un’esperienza davvero indimenticabile.

Il mondo dei viaggi è sempre molto complicato, soprattutto se si deve pianificare un weekend per via delle ferie che il lavoro ti impone. Se, invece, una persona si organizza in anticipo, allora è possibile godersi in maniera tranquilla i giorni proprio con un’organizzazione precisa sia in termini di volo che di hotel o alloggio per tutta la famiglia.

Proprio perché i prezzi sono sempre molto alti, è bene saperlo molto prima ed è per questo che vi comunichiamo quando cadono le festività pasquali. Proprio dal 5 marzo 2025 è cominciato il periodo pasquale con il mercoledì delle ceneri, ossia i 40 giorni che precedono la Pasqua.

In molti definiscono la Pasqua come una festa mobile ossia che non cade sempre nello stesso periodo e cade proprio per via del Concilio o di Nicea, il primo concilio ecumenico cristiano, decise la data per la Pasqua ossia la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera.

Pasqua 2025, ecco la tradizione e quando cade di preciso: i dettagli

Proprio per questo motivo, la Pasqua cade sempre in periodi diversi. Quest’anno, infatti, Pasqua 2025 si festeggia il 20 aprile, la Domenica delle Palme il 13 aprile, ossia la domenica precedente e coincide proprio con quella ortodossa.

Per essere precisi vi comunichiamo tutte le date:

5 marzo: mercoledì delle Ceneri, inizio di Quaresima;

9 marzo: I domenica di Quaresima;

16 marzo: II domenica di Quaresima;

23 marzo: III domenica di Quaresima;

30 marzo: IV domenica di Quaresima;

6 aprile: V domenica di Quaresima;

13 aprile: domenica delle Palme,

17 aprile: giovedì Santo;

20 aprile: domenica di Pasqua;

21 aprile: lunedì dell’Angelo (o Pasquetta).

Vacanze di Pasqua: ecco quando chiudono le scuole

In occasione delle festività pasquali, le scuole sempre in base alle Regioni decidono di chiudere in periodi prestabiliti.

Quest’anno, le scuole saranno chiuse da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compresi ad eccezione della Toscana le scuole riapriranno martedì 22 aprile, il giorno dopo il lunedì dell’Angelo.