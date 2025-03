Fabrizio Corona la verità sul caso Lacerenza: “Lo ha fatto con me…”

Fabrizio Corona sputa fuori la sua terribile verità sul caso Davide Lacerenza: ecco cosa è successo e i dettagli

Uno dei personaggi più famosi che divide il mondo del gossip tra chi lo ama e chi non sopporta i suoi atteggiamenti da primadonna è proprio lui, Fabrizio Corona. In molti lo soprannominano il Re dei Paparazzi e del gossip per eccellenza, soprattutto con il programma Falsissimo cui ha rivelato e smascherato i tradimenti dei Ferragnez.

Ultimamente, Fabrizio Corona è divenuto uno dei personaggi più amati e apprezzati sul web e in tv perché ritenuto una persona vera, leale e che dice sempre ciò che pensa non interessandosi delle conseguenze. Nonostante ciò, però, divide anche la maggior parte del web, soprattutto per aver smascherato i tradimenti di una delle coppie più belle sui social: I Ferragnez.

Nonostante ciò, però, qualcuno lo ha condannato per aver infangato il nome dell’influencer, mentre altri hanno constatato quanto il mondo dei social è sempre molto diverso dalla realtà.

Ultimamente, però, Fabrizio Corona proprio nel suo show Falsissimo è tornato a parlare di un caso di cronaca che sta facendo il giro del web: stiamo parlando del caso di Davide Lacerenza. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Le parole di Corona che sta facendo il giro del web

Fabrizio Corona, come tutti sanno, è sempre sul pezzo soprattutto circa le vicende he si aggirano sui social; un adi queste, infatti, è proprio il caso di Davide Lacerenza che si trova agli arresti domiciliari insieme a Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi) per via di un giro di droga e prostituzione nella sua gintoneria.

Durante la trasmissione La Zanzara, una escort avrebbe fatto delle insinuazioni proprio su Corona che, a quanto pare era un frequentatore del locale e incontraa donne proprio lì. L’ex Re dei paparazzi ha risposto con una provocazione: “Il video in cui faccio l’amore nella gintoneria lo pubblicherò io. Vi ho detto che dico tutto, che faccio tutto, che sono tutto. Esclusiva clamorosa. Il video di Davide Lacerenza, mio mentre faccio l’amore, che ha lui gliel’ho trafugato, me lo sono preso e ora, per la gioia di tutte voi, ve lo faccio vedere”.

Le parole di Corona

Ha poi aggiunto: “Nello speciale sulla Gintoneria, oltre alle numerose esclusive, sveleremo un reato nel reato che non è ancora stato contestato a Davide Lacerenza: un utilizzo illecito di materiale video con cui ricattava i suoi clienti”.

Concludendo: “Lo ha fatto anche con me, due giorni fa, quando sono andato a trovarlo a casa. A differenza degli altri, io racconto sempre la verità”.