Tony Effe, altro che solo contro il mondo: l’amicizia speciale è condivisa proprio con lui | Il Re del Pop per eccellenza, lo conosciamo tutti

Tony Effe, ecco la verità sul rapporto con un famosissimo cantante: si tratta proprio di lui, lo conosciamo tutti

Uno dei rapper che con la sua immagine da ragazzo sexy ma umile e della porta accanto, ha conquistato il pubblico italiano è proprio lui, il grandissimo Tony Effe. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Damme na mano, oggi tra i singoli più ascoltati su Spotify, Tony si è lasciato andare a dettagli circa l’amicizia con un cantante famosissimo: ecco di chi si tratta.

Giovanissimo, Tony si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando in qualità di attore bambino nella fiction tv Tutti per uno, andata in onda nel 1999. Pian piano, però, si avvicina al mondo della musica e in particolare di un genere che ancora oggi è di spunto per la creatività e la voglia di farcela.

Negli anni, però, Tony Effe si è lasciato andare ad alcune confessioni che lo lasciano davvero sorpreso; uno di questi è il fatto che poco prima di salire sul palco dell’Ariston chiedevano foto ed era sotto il mirino dei giornalisti.

A riguardo, infatti, ha detto: “Mi sono divertito ma è stato molto stressante. Una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave. Sapevo che la stampa mi aspettava al varco a Sanremo, era scontato, fa parte di Tony Effe”.

Tony Effe e il rapporto speciale con un famosissimo cantante

Circa l’episodio sopra citato, Tony si è fatto la domanda: “Ogni intervista che andavo a fare, la persona mi chiedeva video per qualcuno. Me li hanno chiesto prima di salire sul palco, io ero già teso di mio, stavo facendo una cosa nuova, ero attaccato dalla stampa. Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?”

Nonostante la sua simpatia, Tony Effe ha anche rivelato di aver stretto amicizia con una persona davvero speciale, stiamo parlando di Jovanotti: “È un grande per me, mi scrive e mi supporta. Se fossi Jovanotti io non supporterei Tony Effe. L’avevo conosciuto da Universal, ci siamo presentati e abbiamo parlato. Fa dei live pazzeschi”. Anche Renato Zero lo stima molto: “Dopo Sanremo mi ha chiamato due volte, non ho risposto perché ero in palestra, me l’ha dovuto dire il mio manager”.

La relazione con Giulia De Lellis

Per molto tempo si è vociferato di una crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ma proprio quest’ultimo ha spiegato come la relazione vada a gonfie vele.

Nel dettaglio ha aggiunto: “Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”.