Ballando con le stelle, la decisione di Milly Carlucci spiazza tutti: c’entra la giuria

Milly Carlucci ha deciso chiaramente cosa succederà alla giuria che da anni accompagna il programma: andiamo a vedere di che si tratta

Il mondo dello spettacolo regala sempre nuove emozioni e novità che rimangono impresse e fanno il giro del mondo, soprattutto se riguardano i nostri programmi preferiti. Senza dubbio, tra quelli che, continuano a fare la storia nonostante siano passati circa 25 anni dalla loro prima messa in onda rientra Ballando con le stelle, show condotto dalla splendida Milly Carlucci.

Una donna come Milly Carlucci non fa altro che migliorare lo show arricchendolo sempre con novità che possano essere apprezzate proprio dallo spettatore che, con il tempo cambia i suoi gusti, interagisce con lo show in maniera diversa ad esempio usando social e puntando molto sullo share che, nonostante il tempo passi è sempre molto alto.

Negli anni, però, Milly Carlucci è riuscita ad arricchire con tantissime novità dalla giuria sino alla musica ma soprattutto al cast che, ha regalato splendide sorprese proprio per via delle discussioni, dei nuovi amori, ma anche dell’esperienza che ha segnato la carriera di moltissimi personaggi che hanno deciso di mettersi in gioco come non mai.

Ultimamente, però, la donna ha deciso di rivelare qualche novità che riguarda lo spin-off di Ballando con le stelle: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Milly Carlucci le novità sullo spin-off: ecco cosa accadrà

Ne vedremo sicuramente delle belle nello show per cui sta lavorando Milly Carlucci che, da professionista del settore sa bene e riconosce sempre la novità e la ricerca del pubblico più approfondita circa i suoi programmi preferiti. Tornando a Ballando con le stelle, proprio il giurato Guillermo Mariotto, ospite del programma condotto da Luisella Costamagna, Tango, ha fatto delle dichiarazioni che riguardano la messa in onda del programma Ballando con le stelle che, a detta sua, andrebbe in onda nella primavera.

Alla conduttrice sopra citata, pare che Mariotto ha confessato che Milly non ha alcuna intenzione di cambiare la giuria così come si vociferava: “Ti immagini Milly che cambia?”. Anche Ivan Zazzaroni ha aggiunto: ““Penso che ci sia anche Guillermo…”.

Conclusioni

Lo show non dovrebbe assolutamente cambiare anzi, Ivan Zazzaroni ha anche aggiunto: “Lo spin-off, io so, che saranno quattro puntate… Dovrebbe andare in onda di venerdì… “Non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis…”

Insomma chi lo sa aspettiamo notizie ufficiali ma sicuramente ne vedremo delle belle.