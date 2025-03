Elodie, dal successo alla confessione che spiazza tutti: nessuno poteva immaginare fosse successo proprio a lei

Elodie, altro che cantante sicura di se stessa, quello che ha nascosto per anni lascia tutti i fan sconvolti: ecco di cosa si tratta

Una delle cantanti che, con il suo fascino, la sua bellezza ma soprattutto il talento da vendere ha conquistato il pubblico italiano è lei, la splendida Elodie. Il successo che ha riscosso nel corso degli anni è davvero incredibile, soprattutto per quello che ha da comunicare attraverso i suoi brani e il suo essere così semplice, vera e umile come pochi. Qualcosa, però, ha cambiato il suo essere e lo ha confessato in una intervista: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Negli anni, abbiamo visto tantissimi personaggi famosi esplodere cercando di essere sempre diversi da come ce li immaginiamo, magari per seguire le mode o la nostra società che impone modelli ben stabiliti al proprio pubblico. Questo non è il caso di Elodie, un’artista a tutto tondo che ha imparato ad accettare la sua sensualità, il suo essere così bella ma anche vera attraverso la musica.

Tra i brani che hanno conquistato il pubblico ce ne sono diversi tra cui il suo “Dimenticarsi alle 7”, portato recentemente all’Ariston e scelto proprio da Carlo Conti per questo Festival di Sanremo che sta riscuotendo moltissimo successo.

Ultimamente, però, la sua sicurezza scenica è stata messa in dubbio da una confessione che ha spiazzato tutti: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Elodie, dopo anni la confessione che non ti aspetti: ecco cosa ha detto

Ospite della famosissima trasmissione Verissimo, condotta dalla splendida Silvia Toffanin, Elodie si è lasciata andare a delle confessione circa la sua carriera, la sua musica aggiungendo, però, qualcosa di personale. Si è raccontata a tutto tondo, dall’inizio nel talent Amici fino ad oggi.

Ha confessato: “Ho sempre avuto l’idea di valere poco. Ma devi essere tu per prima a crederci. Mi piace quello che sono, adesso. Ho un’idea di live precisa, so come farlo. Nei prossimi cinque anni so cosa fare, con chi passare il tempo, e l’idea di donna che voglio essere”.

Le parole che scaldano il cuore

Inoltre, la cantante ha anche confessato di non aspettarsi tutte le opportunità che gli sono accadute in questi anni (ovviamente meritate) e ha aggiunto: “Sto vivendo questo periodo con più serenità di prima. mi godo quello che faccio. Non mi aspettavo così tante opportunità. Grazie alla gente che mi dà l’opportunità di lavorare”.

Concludendo: “Ricerco nelle persone verità e spontaneità. Sono orgogliosa delle mie origini umili. Vivo di cose semplici. Sto bene con poco. Non riesco a dire le bugie. Riesco a guardarmi per quello che sono senza avere un giudizio. Mi guardo con più amore e mi voglio bene. Mi arrabbio sempre meno, anche se ogni tanto scatto”.