Beppe Carletti, la rivelazione in diretta tv spiazza tutti: c’entra una famosissima cantante

Il famosissimo cantante de I Nomadi Beppe Carletti ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza fiato: ecco chi c’entra

Uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana con il suo talento, la sua professionalità e chi più ne ha più ne metta fondando uno dei gruppi che ancora oggi è ascoltato da moltissimi fan è proprio lui, Beppe Carletti della famosissima band de I Nomadi. Nel corso della sua vita, ha lasciato tutti senza parole per i suoi brani pieni di emozione e verità, ma oggi ha fatto una rivelazione circa un personaggio noto proprio ai microfoni de La volta buona.

Beppe, classe 1946 è il tastierista di una delle band che ha cambiato il mondo della musica in Italia: i Nomadi. Insieme all’amico scomparso Augusta Daolio, i due hanno dato vita a successi intramontabili. Pian piano, però, dopo la scomparsa, Beppe ha cominciato ua carriera da solista debuttando nel 2011 con l’almbun L’atra metà dell’anima, composto da soli pezzi strumentali. Nel 2022, invece, debutta con un altro album Sarà per sempre, accompagnato dal singolo Pomeriggio d’autunno.

Circa la sua vita privata, l’uomo è spostato e ha un bellissimo rapporto con i suoi figli. In una intervista rilasciata a Verissimo, parlando dei suoi figli rivelò: “Loro hanno scelto altre strade, non c’entrano niente con la musica. Sono comunque fiero di loro. Hanno anche vissuto tanto Augusto, sono cresciuti velocemente con la musica. Però non sono portati per la musica”.

L’uomo, ha fatto una rivelazione inedita proprio su un personaggio noto e amato dal pubblico: ecco di chi si tratta.

Beppe Carletti, la confessione che spiazza: ecco chi riguarda

Ospite de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, Beppe Carletti ha parlato della sua carriera, rivelando di aver avuto il piacere di collaborare con artisti di calibro come Zucchero, Luciano Ligabue, confessando: “E’ stato sempre un piacere collaborare con lui e aiutarlo, ho fatto anche un Sanremo con sua figlia, quindi…”.

Circa il rapporto con Ligabue ha rivelato: “Una volta mi venne a trovare con un suo manager e mi portò una cassetta. Io dopo 15 giorni gli dissi: ‘Queste canzoni le devi cantare tu’. Dopo tanti anni ci siamo rivisti e mi dice: ‘Quella volta lì ho sbagliato cassetta, te ne dovevo dare un’altra’…”.

La confessione che spiazza

Durante la trasmissione, però. ha anche aggiunto un dettaglio che ha spiazzato tutti e ha tirato in ballo la veterana Iva Zanicchi. Si parlava di un concerto che riunisse le star emiliane, a cui partecipò anche Raffaella Carrà pur non essendo invitata.

L’assenza di Iva lasciò tutti sorpresi che non prese benissimo la non chiamata di Beppe Carletti: ““Lei si è arrabbiata, so di aver fatto un errore, in tv una volta disse: ‘Carletti, io ti odio!’. Però poi ci siamo rivisti e mi ha detto che non è più arrabbiata con me…”.