Enrica Bonnacorti, il momento doloroso che ha segnato la sua vita: “Ecco come ne sono uscita…”

Enrica Bonnacorti e il racconto di un momento doloroso della sua vita: ecco come ne è uscita, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che con la sua esperienza e la sua professionalità hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano è proprio lei, la splendida Enrica Bonnacorti. La sua carriera ricca di tv e spettacolo, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di spettatori e continua a farlo per la sua eleganza, talento e voglia di ambire al meglio. Ultimamente, in una trasmissione, la donna ha parlato di un brutto e doloroso momento affrontato nella sua vita: ecco cosa le è accaduto.

Classe 1949, Enrica nasce a Savona e comincia a lavorare in Rai già dal 1978, quando viene scelta per alcuni programmi che le donano il successo; tra questi sicuramente possiamo citare Italia sera e Pronto, chi gioca? (il vecchio Pronto, Raffaella? della Carra). Uno dei programmi che ha segnato la sua carriera a 360 gradi è stata proprio la conduzione di Non è la Rai.

Nella sua vita, oltre essere conduttrice ha anche collaborato alla stesura di alcuni brani molto famosi come La lontananza, e Amara terra mia. Suoi i testi di Nostra dea (interpretata da Rossella Falk) e Rimmel & Cipria (delle Sorelle Bandiera). Non è finita qui: la donna è stata anche attrice n L’amaro caso della baronessa di Carini, divenendo la protagonista nel 2024 del documentario Domenico Modugno. L’italiano che incantò il mondo“, raccontando inediti sulla vita del cantante.

Ultimamente, ospite de La Volta Buona, ha aperto il suo cuore con una confessione che lascia tutti senza parole e che ha segnato per sempre la sua vita.

Enrica Bonnacorti, la confessione dolorosa che cambia tutto

Negli anni Enrica Bonnacorti è stata una delle artiste e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo italiano e, proprio intervistata a La volta buona, famosissimo programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, ha aperto il suo cuore circa un momento doloroso che ha segnato per sempre la sua vita proprio per via delle critiche e delle polemiche.

Ha raccontato: “Decisi di annunciare la gravidanza in tv, al pubblico. Subito uscì dallo studio e andai in camerino ed ebbi un’emorragia, mi portarono in ospedale di corsa. Sono dovuta rimanere lì, mi sentii male. Sono stata sostituita il giorno successivo e poi chiamammo Magalli. Sui giornali mi criticarono perché avevo raccontato un fatto privato sulla tv pubblica. Sei giorni dopo Raffaella Carrà parlò di una sua cosa privata, che riguardava la mamma, e allo stesso modo venne criticata duramente”.

La dolorosa confessione

Inoltre, Enrica Bonnacorti sempre in diretta televisiva ha descritto quel periodo come molto doloroso ma che è riuscita a superare con la sua forza .

Ha concluso: “Ne sono uscita con il mio carattere, facendomi passare addosso queste cose, queste critiche. Sentendomi anche cornuta e mazziata. Sono andata avanti facendo il mio lavoro”.