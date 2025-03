Emanuela Folliero, spiacca tutto con una confessione in diretta: quello che ha fatto il suo ex è imbarazzante

Emanuela Folliero ha fatto una confessione in diretta televisiva che riguarda la sua vita privata: ecco cosa ha detto a riguardo

Una delle donne che negli anni ha incantato spesso il pubblico con la sua bellezza, intraprendenza e solarità è proprio colei che abbiamo spesso visto come annunciatrice Mediaset e non solo: stiamo parlando di Emanuela Folliero. La sua carriera è stata davvero da sogno e, attualmente, è una donna molto bella e piena di vita anche se ha fatto una confessione in diretta televisiva che ha davvero spiazzato tutti: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Giovanissima, ha cominciato la sua carriera in televisione divenendo uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico, soprattutto per Mediaset e in particolare per il canale 4. Prima di divenire conosciuta nel mondo dello spettacolo, la donna ha anche ammesso di aver accettato svariati lavori, alcuni anche molto strani.

In una intervista rilasciata al Corriere della sera, ha ammesso: “Per guadagnare qualche altro soldino facevo cose strane. Pattinavo per strada distribuendo volantini. Partivo da piazzale Loreto e arrivavo al Duomo. Anche quattro volte al giorno. A Rete4 sono arrivata con un provino per sostituire l’annunciatrice di allora, che era Cinzia Lenzi”.

A cambiare la sua vita è stato proprio il 1996 e il programma Stranamore che le ha dato la notorietà. A seguire, Affetti speciali, Pomeriggio Cinema, Ballo amore e fantasia. La donna, ospite di un famosissimo programma tv ha fatto una confessione che ha spiazzato un po’ tutti: ecco cosa ha detto.

Emanuela Folliero, la confessione in diretta che spiazza: ecco cosa ha detto

Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, la volta buona, Emanuela Folliero si è raccontata in televisione , ripercorrendo attimi della carriera ma anche un tradimento che l’ha fatta soffrire e l’ha devastata per sempre: andiamo a vedere cosa è successo, i dettagli e le curiosità che hanno lasciato tutti senza parole.

La bella Emanuela ha raccontato: “Sulla carta era perfetto. Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente. A quel punto io mi sono avvicinata alla macchina, busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita”.

La storia con Stefano D’Orazio

La Balivo, quindi ha subito affermato che si trattava di una persona trans e, la Folliero ha replicato con un: “Stiamo attenti con le parole”.

Circa, invece, la storia con Stefano D’Orazio, la donna ha spiegato: “Abbiamo capito che era inutile continuare a stare insieme come coppia e ci siamo lasciati facendo un brinisi con gli amici, perché tra me e lui c’era una grande amicizia. Da quel momento siamo rimasti amici per sempre, il rapporto è sempre stato bello. Non ci sono state corna, tradimenti, contaminazioni di questo tipo. Con Stefano era un bel rapporto, era un amore tra amici che si rispettano e si vogliono molto bene”.