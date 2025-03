Manuela Arcuri, tutta la verità sull’amore con un attore famosissimo: lo conosciamo tutti

Manuela Arcuri ecco cosa ha rivelato su uno degli attori famosissimi con cui è stata insieme: i dettagli e le curiosità

Una delle attrici che hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano proprio con la sua voglia di fare, la sua competenza e professionalità è proprio lei, Manuela Arcuri. Per anni questa donna è stata il simbolo dell’Italia per la sua bellezza meditteranea e per il talento che ha davvero da vendere. Il gossip ha sempre parlato di lei, soprattutto circa una storia d’amore con un personaggio super conosciuto e famosissimo: andiamo a vedere qual è la verità, i dettagli e le curiosità a riguardo.

Giovanissima, si è avvicinata al mondo della recitazione cominciando a frequentare l’Accademia D’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma, facendosi conoscere nei famosissimi fotoromanzi. Divenuta un po’ più esperta, la donna ha avuto esperienza in Bagnomaria nel famoso film di Giorgio Panariello prima di diventare esperta di fiction televisive come Pupetta e moltissime altre.

Circa l’amore, infatti, Manuela Arcuri è sempre stata al centro dell’attenzione per via del gossip che da sempre si è abbattuto su di lei e si è fatto interessante per via poi degli “scandali” su alcuni personaggi che, improvvisamente hanno deciso di fare outing lasciando il pubblico davvero sconvolto.

Andiamo a vedere nel dettaglio, uno dei personaggi che per lei è stato amore vero nonostante le dicerie che ci sono in giro e che continuano ad essere dette.

Manuela Arcuri e la verità sull’amore con un personaggio famosissimo

Per molti anni Manuela Arcuri è finita al centro del gossip e dello spettacolo, per via della famosa storia d’amore nata sul set con l’attore che tutti hanno amato almeno una volta per la sua bellezza e i suoi occhi verdi: stiamo parlando di Gabriel Garko. Ricordiamo che qualche anno fa, però, l’attore ha deciso di fare outing in diretta televisiva proprio nella trasmissione Grande Fratello Vip lasciando tutti senza fiato.

Circa Manuela Arcuri, invece, ella sostiene che il loro amore è stato vero e non studiato a tavolino; lo ha sostenuto anche recentemente nel programma La volta Buona, spiegando: “Non era una storia studiata a tavolino, ma un amore nato sul set tra un bacio e l’altro. Era vera, non organizzata o finta”.

La confessione sull’amore

Manuela Arcuri ha spiegato l’invdena dei paparazzi fu uno dei motivi dei loro litigi e del loro distaccarsi.

Infatti, ha spiegato: “Eravamo inseguiti da loro, forse la storia dove ne ho avuti di più. Ci piaceva fino a un certo punto, perché poi la tua vita non è più privata ma diventa pubblica. Non avevamo più un’intimità”.