Vladimir Luxuria, il segreto piccante lo rivela solo ora: ecco cosa le piace davvero

Vladimir Luxuria e il segreto piccante svelato in diretta televisiva lascia tutti di stucco: i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei personaggi famosi che viene particolarmente apprezzato per il suo talento, la sua competenza, la sua voglia di fare è proprio Vladimir Luxuria. Molto attiva in pià settori, ha raggiunto il successo come opinionista, conduttrice di molti show televisivi di spicco tra cui L’Isola dei famosi, lasciando il segno indelebile nel cuore del pubblico che apprezza il suo essere così vera e sempre umile. Ultimamente, si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Originaria della Puglia, precisamente della provincia di Foggia, Vladimir cui vero nome è Vladimiro, comincia a farsi conoscere con i suoi spettacoli nel disco pub della città Dirty Dixy Club, poi esibendosi con i suoi primi spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo. Nel 1985, invece, si trasferisce a Roma dove consegue la laurea a La Sapienza con 110 e lode e si esibisce nel 1989 incide un brano scritto da lei, inserito nella compilation Hey Roma! per la Klang Records.

Il mondo della televisione, invece, ha imparato a conoscerla proprio nello show L’isola dei famosi, dove nel 2004 si è aggiudicata la vittoria come concorrente. Pian piano, invece, ha assunto ruoli importanti come opinionista ma anche in politica, lasciando tutti senza fiato.

Ospite di un programma televisivo, ha fatto una confessione piccante che lascia tutti senza parole: ecco co sa riguarda, i dettagli e le curiosità.

Vladimir Luxuria, la confessione piccante che sconvolge

Ospite del famosissimo programma La volta buona, Vladimir Luxuria ha lasciato tutti senza parole proprio per aver parlato apertamene del suo processo di transizione che non è stato completato tutto sino alla fine per un motivo che sconvolge ma allo stesso tempo la rende vera proprio come l’abbiamo sempre immaginata.

Nel dettaglio, infatti, ha ammesso di aver subito svariati interventi come un’operazione di elettro-coagulazione per inibire la crescita di peli e barba, si è sottoposta a una rinoplastica e anche a una mastoplastica ma non had un intervento completo: “Si tratta di un adeguamento di genere. Adeguo la mia esteriorità alla mia interiorità”.

La verità sul processo di transizione

Circa il processo di transizione, ha ammesso proprio nello studio di Caterina Balivo, il perché non ha completato la transizione svelando i dettagli.

Ha raccontato: “Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene”.