Barbara De Rossi, finalmente ammette la sua bugia: ecco perché lo ha fatto

Barbara De Rossi, finalmente arriva il chiarimento sulla presunta bugia del matrimonio: andiamo a vedere di che si tratta

Una delle attrici e conduttrici che, con il suo talento, ha aperto il suo cuore lasciando il segno indelebile all’interno del mondo dello spettacolo è proprio lei, Barbara De Rossi. La donna, oltre ad essere punto fondamentale del mondo cinematografico, ha contribuito anche nel mondo dello sport divenendo sia allenatrice che ex giocatrice. Negli anni, però, è stata travolta da alcune polemiche e che nella trasmissione La volta buona ha voluto chiarire una volta per tutte.

La bella Barbara De Rossi di talento ne ha da vendere proprio per la sua serietà, competenza, professionalità, valori che nel mondo dello spettacolo sono rari ma che servono a definire il tuo personaggio ma soprattutto la persona che sei dinnanzi al tuo pubblico. Infatti, Barbara lo ha sempre conquistato attraverso i suoi programmi tv sempre di un certo spicco.

C’e da dire, però, che ha anche diviso il web perché alcuni l’hanno definita sempre molto sobria e, a riguardo, ai microfoni di Fanpage.it, la donna ha chiarito anche questo aspetto affermando: “Sono fatta così, ho un approccio molto tranquillo alla partita. Analizzo e vedo. Ho giocato anche io, questo è il mio modo. Può piacere o no, ed è il mio stile nell’approcciare la partita“.

Le polemiche non tardano mai ad arrivare per Barbara De Rossi e, quest’ultima ha voluto chiarire il tutto in diretta tv: andiamo a vedere cosa è successo.

Barbara De Rossi, il chiarimento in diretta tv: ecco il motivo

Ospite de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo che tiene compagnia i tantissimi spettatori nella prima parte del pomeriggio di Rai 1, ha chiamato in studio la bella Barbara De Rossi, ammettendo di avercela un po’ con lei circa la questione del fatto che l’attrice e conduttrice, qualche tempo fa intervistata dalla stessa Balivo, avrebbe negato che si sarebbe sposata, facendolo circa 20 giorni dopo.

L De Rossi, però, ha voluto replicare e difendersi dalle accuse affermando: “Non potevo dirtelo…Mi sono sposata dopo 20 giorni…”. La presentatrice, però, con un grande sorriso sulla bocca ha subito messo a suo agio l’ospite: “ei una grandissima attrice…” ha detto.

Conclusioni

La bella attrice, però, ha confessato di essersi un po’ arrabbiata quando è stata pubblicata la foto del matrimonio senza il suo permesso.

Ha spiegato: “E una foto che è uscita per disgrazia…Non doveva uscire…Il proprietario del ristorante ha fatto uscire la foto, ignorando la nostra volontà…Alle nozze c’erano dieci persone e non volevamo rendere pubblica questa cosa perchè avevamo deciso di non dirlo a nessuno…Con il ristoratore mi sono arrabbiata tantissimo… Ma se io avessi voluto dare risalto non avrei fatto uscire questa foto qua che non è propriamente felice…”