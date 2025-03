Flavio Briatore, guai in vista per l’imprenditore: quello che è successo lascia tutti di stucco

Flavio Briatore nuovi guai per l’imprenditore milanese e il suo famoso locale: ecco cosa è successo, i dettagli

Il mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria da anni, ormai, ammira ‘operato di uno dei punti di forza della nostra bella Italia: stiamo parlando proprio di lui, Flavio Briatore. Secondo il Forbes, questìultimo risulta tra i 4 uomini più ricchi del mondo, proprio per le sue tantissime attività e locali che porta in alto con una strategia davvero vincente. Qualcosa, però, p andato storto e i guai per Flavio sono da poco cominciati: andiamo a vedere cosa è successo.

Nel corso della sua carriera, sin da giovanissimo, Flavio Briatore ha mostrato talento e passione verso il mondo dell’imprenditoria, cominciando proprio con Achille Caproni e, in seguito, con Luciano Benetton, aumentano il fatturato di moltissimo in pochissimi mesi.

La vera passone è proprio questa e, Flavio, ha deciso di consolidarla con passione, costanza, sacrificio e dedizione, valori che fanno parte della sua persona. Di lì a poco, infatti, ha deciso di aprire il suo Billionaire in Sardegna, per poi proseguire anche a Montecarlo e non solo: a questi si sono aggiunti il Twiga ,il Crazy Pizza e Resort Lion in the Sun di Malindi..

Circa la vita sentimentale, si può dire che Flavio è stato con le donne più belle del mondo tra cui Naomi Campbell, per poi sposarsi e legarsi per molti anni ad Elisabetta Gregoraci da cui ha avuto il figlio Nathan Falco a cui è particolarmente legato. Nonostante i due non sono più insieme dal punto di vista sentimentale, sono molto legati e, si può dire che si completano a vicenda.

Flavio Briatore, guai in vista: ecco cosa è successo

Nonostante Flavio ci tenga particolarmente ai suoi locali e alla sua imprenditoria di successo, purtroppo deve affrontare qualche guaio a cui deve cercare di dare una risposta e chiarire. Infatti, il locale Crazy Pizza aperto a Napoli dovrà restare chiuso per 7 giorni per il mancato rispetto delle norme sull’impatto acustico.

Inoltre, secondo il Regolamento di Polizia di sicurezza urbana, in caso di recidivo entro i 12 mesi dal primo verbale, il locale sanzionato debba essere chiuso per un periodo limitato. E’ bene dire, però, che la società ha 10 giorni per presentare un ricorso: “Qualora, entro il termine assegnato, non intervengano elementi utili all’interruzione del procedimento, si procederà a formalizzare ed attuare il provvedimento di sospensione temporanea coattiva” come sostiene il Comune.

Conclusioni

Non è la prima volta che i locali di Flavio Briatore finiscano nel mirino delle autorità locali.

Nel 2024, questo è già successo in via Veneto a Roma per via dei fiori abusivi sulle mura all’entrata del locale. Decisione, che avrebbe fatto infuriare l’imprenditore viste le tante bancarelle abusive in giro per la città.